“No salgo de una y ya estoy en otra”: Naya Fácil reveló que reabrieron la causa de Caldera tras su detención de la semana pasada

Lo que empezó como un tranquilo almuerzo después de llevar las casas prefabricadas prometidas a los damnificados por los incendios forestales de la Quinta Región, terminó en un nuevo problema para Naya Fácil. Un fantasma del pasado llegó a atormentarla.

Ella interrumpió la espera de su almuerzo para informarle una nueva noticia a sus “facilines”, “no me van a creer lo que me acaba de pasar”, prefació Naya con la imagen adjunta de unos mensajes de WhatsApp de su abogada, quien le informaba que el Tribunal de Caldera quería revocar la suspensión condicional.

Vale recordar que el año pasado, Naya Fácil fue llevada a la justicia después de haber grabado un video desnudándose en una iglesia de la comuna de Caldera en 2019, y fue imputada por el delito de ultraje de objetos y lugares de culto.

El juez dictaminó que Naya quedara en libertad, pero debía mantener una conducta intachable por un año.

“Me quieren joder mi reinado a Viña”

Volviendo al tiempo presente, Naya Fácil le dijo a sus seguidores, “ya desayuné y almorcé con esta noticia. Me abrieron la causa de Caldera... ¡Brunilda! Ya la otra peleando, verdad que no la puedo nombrar”, bromeó la joven.

“Ahora como imputada, me quieren meter detrás de las rejas. Se supone que esa causa estaba lista, asistí a Tribunales, pero la reabrieron, no sé cómo hicieron eso. La abogada me acaba de visar”, continuó la intérprete de “Show Show”.

“Me quieren joder mi reinado a Viña”, bromeó Naya, quien procedió a explicar su situación legal. “Yo sé que estaba con una suspensión condicional. Lo tengo claro que a mí me dejaron un tiempo limitado de no meterme en ningún problema porque yo me metía en un problema y me reabrían la causa”, aclaró.

Sin embargo, Naya aseguró que esa fecha ya pasó y la tenía guardada en el calendario hasta con alarma. “Era el 31 de diciembre del 2023, por eso ese año no me metí en problemas”, continuó la joven. Sus amigas se rieron de la situación, y lanzaron que le duró dos meses la buena conducta.

“No salgo de una y ya estoy en otra, no es broma. Caldera me reabrió la causa mágicamente cuando ya se había cerrado”, escribió en otra historia.

