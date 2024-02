Nicolás Solabarrieta echó al agua a sus padres y contó lo peor que heredó de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara

El participante de “Tierra Brava”, Nicolás Solabarrieta, es el hijo de dos conocidos periodistas chilenos: Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara. El nombre de sus padres lo siguen a dónde va, y le es inevitable recibir preguntas sobre ellos.

En el podcast de Eva Gómez, la animadora le consultó qué es lo mejor y lo peor que heredó de sus padres. Él comenzó por su padre, “he rescatado la perseverancia, yo creo que es un hombre que siempre ha ido adelante. Se ha caído, algunas veces le ha ido mejor, otras peor, pero siempre sigue”, señaló.

Con respecto a Ivette Vergara, él aseguró tener una personalidad similar. “Yo creo que soy bien parecido a ella en varios aspectos, el ser súper de piel, ese contacto más cercano con la gente, yo también creo que lo heredé de mi madre”, agregó.

Los defectos del trío

Por otro lado, Nicolás confesó qué es lo que más le molesta que heredó de sus padres, “la impuntualidad, los dos son peores que yo. Si quieren hacerle una entrevista a Fernando, díganle que es un día martes porque va a llegar el miércoles”, afirmó.

El joven contó que estaba exagerando, pero aclaró que “siempre llegan justos, si tienen que estar a las 5:30, salen a las 5:20, y van por la costanera volando. Eso estoy seguro que lo heredé de ellos”.

Finalmente, Nicolás Solabarrieta confesó por qué no llega a la hora, “no es que quiera ser impuntual, sino que pienso que puedo hacer más cosas dentro de un tiempo, y no puedo. Tengo que decir que no a ciertas cosas, y no alcanzo”, cerró.