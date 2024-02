El comentado mensaje de Luis Slimming a reflexión de Javiera Contador tras pifias: “¿Puedo copiar esto mismo y cambiar Coihueco por Chile Chico?”

Hace unas semanas Javiera Contador tuvo una difícil presentación en el Festival de Coihueco, donde estuvo sólo 13 minutos en el escenario debido a las pifias que se dejaron sentir. Esto tomó más importancia, debido a que la actriz es parte del humor del Festival de Viña del Mar.

En su cuenta de Instagram hizo una reflexión al respecto, aplaudida por sus colegas y también por Luis Slimming, quien vivió algo similar, pero en Chile Chico y también pisará la Quinta Vergara.

“Mi trabajo, al igual que la vida misma, tiene momentos buenos y momentos malos. Los buenos superan con creces a los malos. Pero estos últimos existen y cuando ocurren se pasa mal (y se aprende mucho) El próximo Lunes estaré en el Festival de Viña. Hemos trabajado muchísimo para estar ahí. Y las risas y cariño de diversos públicos a lo largo de todo Chile nos hace sentir que lo hemos hecho bien”, comenzó su mensaje.

“Llevamos mas de 300 funciones exitosas y una fallida. (Que por supuesto es la única que tiene prensa). Ocurrió hace 4 semanas en un Festival en Coihueco. Un grupo de personas me pifió. Obviamente se siente horrible, yo me puse nerviosa y mi trabajo salió mal. Afecta? Mas que la cresta. Que se hace? Uno se levanta y sigue trabajando con mas empeño, para que ojalá, eso no vuelva a suceder. Y no ha pasado. Reconozco que el primer show después de eso me costó. Pero luego de un ratito recuperé la confianza y salió hermoso, (como todos los que han venido después)”, sumó.

Para terminar, la actriz y comediante precisó que “ningún resultado está asegurado, pero que no les quepa duda que por aquí lo seguiremos dando todo para hacer un Show inolvidable. Con todo el amor y todo el humor. Gracias por todo el cariño!! (Y no lo digo por decir; Sigue existiendo un mundo afuera de RRSS cariñoso y apapachador)”.

El mensaje de Luis Slimming

En los comentarios, el guionista y comediante Luis Slimming le comentó: “Puedo copiar esto mismo y cambiar “Coihueco” por “Chile Chico”? ❤”.

Y es que a inicios del mes de febrero se viralizó un registro en redes sociales donde se ve al artista siendo pifiado por algunos asistentes a un evento veraniego en la ciudad de Chile Chico, en la Región de Aysén.

Pese al percance, el humorista más conocido como “Don Comedia” pudo terminar su rutina, entre algunos silbidos del público.