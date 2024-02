“Yo voy con todo”: seleccionada nacional de esgrima sueña con ganar Miss Universo Chile 2024

Ignacia Cifuentes fue una de las tantas seleccionadas chilenas que el año pasado mantuvo en vilo a los hinchas nacionales durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Lo hizo desde la disciplina de la esgrima, donde combatió junto a Analía Fernández y Paula Vásquez.

Una actuación deportiva que la joven estudiante de medicina calificó de “especial” debido que pudo “competir acompañada de mi familia”.

Un encuentro que este año nuevamente se dará entre Ignacia y sus afectos, pero en esta ocasión desde la vereda del concurso Miss Universo Chile, al cual Cifuentes clasificó tras ser seleccionada entre las mujeres que buscarán representar al país en uno de los eventos de belleza más relevantes del orbe.

De la esgrima al Miss Universo Chile

“Yo voy con todo. No iré solo a participar, voy en serio, como si fuera cualquier competencia en la que he estado. No tengo idea de si será más difícil que una pelea de esgrima, porque son cosas muy diferentes”, sinceró la atleta en biobiochile.cl.

Pese a que reconoce que sus conocimientos respecto del Miss Chile eran escasos, Ignacia no duda en asegurar a la emisora radial que lo dejará todo -al igual como se prepara para sus competiciones de esgrima- para obtener un logro inédito para ella.

“No tenía idea de que existía este concurso. Me lo mandaron y pensé: ‘No tengo nada que perder’. Mi familia siempre me ha dicho que me meta a este tipo de eventos, pero la verdad es que nunca me ha interesado. Sentía que no era mi mundo”, reconoce Cifuentes, quien representará al balneario de Zapallar en el concurso.

“Probé suerte y al otro día me dijeron que había quedado. Fue súper rápido, no tengo experiencia en estas cosas, ni siquiera con sesiones de fotos que a lo más han sido deportivas. Ni siquiera ando con tacos, porque soy muy alta y no los necesito. Tendré que aprender a usarlos y desfilar sin caerme”, sinceró.

“Tenía la percepción de que no me gustaban mucho estos concursos de belleza, porque se enfocan en lo físico. Siento que hay cosas que son más integrales, y creo que ahora sí se está dando eso”, agregó la deportista, quien valida su participación en el hecho que en esta edición del Miss Chile “la mayoría de las candidatas hacen muchas cosas”.

“Son muy bacanes, secas. No es solo la belleza física, que sigue siendo muy importante, pero sí se trata de cosas más relevantes que eso. Le estoy dando otro punto de vista”, cuenta Ignacia de un concurso de belleza en el que además de ella, se presentarán figuras televisivas (Fran Maira), subtenientes de la Fach (Michelle Martin) o transexuales (Ariel Cordero).

“Estoy pensando en algo con lo que hago, que esté ligado al deporte o la medicina. Por ejemplo, ayudar a niños de colegios públicos, que de repente no tienen tantas posibilidades para acceder al deporte”, señala respecto del proyecto social que deberá idear en las etapas previas de un concurso que, aclara, no alterará nada su actual derrotero deportivo y profesional.

“Jamás dejaría mi carrera. Mis prioridades y mis metas están relacionadas con terminarla, lo mismo con la esgrima. Yo llevo 11 años entrenando dos veces al día, así que es imposible que me vaya de la esgrima por esto”, finalizó.

