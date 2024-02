Pancha Merino recordó su antigua mala onda con una exsuegra: “¡Qué me importa lo que diga tu mamá por quién voto!”

Todos los miércoles, la actriz Pancha Merino se toma las pantallas de “Tal Cual”, en donde toca diversos temas, y esta semana entregó consejos para llevarse bien con las suegras. Ella recordó una anécdota con la suegra de un expololo que denominó como “mamón” y la comparaba constantemente con su madre.

“Con la única suegra con quien no me llevé bien era la mamá de un expololo que me decía: ‘¿Qué va a decir mi mamá si tú votas por la Bachelet? ¡Qué me importa lo que diga tu mamá por quién voto!”, exclamó Merino.

“¡Eso era lo que me daba rabia! Al final la vieja me caía mal por las comparaciones de este tonto. Una vez la vieja me dijo: ‘mira, nuestro apellido es del ancho de la seda’. Yo no entendía”, recordó Pancha quien terminó preguntándole a su pololo sobre qué se refería su mamá, y él señaló que era porque su apellido era importante.

“No, sí la vieja era... Él amaba a su mamá, estaba como enamorado de la mamá. Estábamos en el departamento y llegaba la vieja a tocar el timbre, y estábamos (teniendo relaciones sexuales). Yo ahí estaba vistiéndome, sentándome en el sillón... no, mal. Vieja de mi***”, cerró Pancha Merino.