José Antonio Raffo cuenta el favor que le pidió Pedro Pascal antes de venir a Chile

José Antonio Raffo dio a conocer el particular favor que le solicitó su “cuñado”, el actor internacional Pedro Pascal, poco antes de uno de sus viajes a Chile.

La revelación la realizó el intérprete nacional durante su participación en el programa “La Cabaña” que Mega emitirá este viernes en horario prime, pero al cual Página 7 accedió a través de Mega Go.

Cabe recordar que Raffo mantiene una relación de pareja desde hace más de una década con la hermana del protagonista de la serie “The Last of Us”, Lux Pascal, por lo que se podría decir que son casi familia.

Una anécdota con la estrella de Hollywood

La situación se originó durante una dinámica del reality, en la cual le tocó al actor de “Generación 98″ revelar el siguiente secreto: “Asistente de una estrella”.

“Fue una experiencia bien interesante”, indicó José Antonio antes de relatar la anécdota.

“Pedro Pascal, hermano de Lux, un día me habló y me dijo: ‘Oye, te quiero pedir algo. Me da un poco de vergüenza solicitarte esto, porque igual nada que ver…’”, rememoró el intérprete.

“Me habló por WhatsApp, me comentó: ‘Voy a Chile a grabar un comercial, necesito a alguien de confianza que me asista’. Y a mí me pareció súper buena idea”, explicó.

Frente a la pregunta de cuáles fueron sus responsabilidades, Raffo precisó que “básicamente, tenía que estar con él y ayudarlo en todo”.

“También me tocó ser una especie de mediador”, añadió.

“Me sirvió como reencuentro porque no nos veíamos hace tiempo; a afianzar la relación familiar”, valoró.

En este sentido, el responsable de encarnar a Pedro en la nocturna de Mega señaló empatizar con Pascal. “Si yo tuviera su nivel de fama, igual le pediría a un amigo que me ayudara, tipo ‘llévame a la disco’, ¿cachai?”, contextualizó José Antonio.