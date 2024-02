¿Ingresaría a un reality?: Paula Pavic entregó su sincera respuesta sobre si se atrevería a encerrarse

La coach Paula Pavic, quien ha estado en las noticias por sus declaraciones sobre sus vivencias con su expareja, Marcelo Ríos, estuvo de invitada en el último capítulo del programa de TV+, “Tal Cual”.

En este espacio, José Miguel Viñuela le consultó si es verdad que recibió una oferta de un reality para sumarse a las filas. “Sí, y lo encuentro demasiado entretenido. Yo entraría feliz y no por un tema de lucas”, admitió.

Ella señaló que ha recibido comentarios de personas que encuentran “ordinario” participar de un reality, pero Paula no está de acuerdo. “Lo encuentro tan ridículo porque de partida yo quiero experimentar todo lo que pueda. Yo me siento como una niña chica que está conociendo el mundo, entonces me interesa todo lo que me invitan”, señaló.

Con respecto a su decisión sobre el reality, Paula Pavic afirmó que “a mí me interesaba porque es un experimento social, me encantaría conocerme a mí misma en esa situación. Yo nunca he estado en un reality, lo más parecido fue cuando trabaja en teams de verano y me quedaba con gente que no conocía”.

La reflexión de su pasado

De igual forma, el tema de la opinión de los niños salió a colación, y la invitada aseguró que hasta discutieron hacer un reality familiar.

Ella contó que se opuso a esta idea en ese momento. “Yo siempre dije que no. Porque yo en ese minuto también era súper histérica, te juro, yo andaba como idiota todo el día (...) Ahora solté aprendí a soltar, era súper maniática del control”, agregó.

El animador y Marlen Olivari le prestaron ropa y señalaron que eso de “quemarse” ante el público. La show woman aseguró que las críticas iban a llegar por sí o no.