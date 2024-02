Belén Mora habló de la pasión que despertó “Top Chef” en ella: “Después de un año complejo, nací de nuevo”

La comediante Belén Mora es una de las grandes contrataciones del programa de cocina, “Top Chef VIP”, en donde está mostrando una faceta completamente distinta. Está trabajando para coronarse como la mejor en la competencia culinaria.

Ella publicó en su cuenta de Instagram, una reflexión sobre su paso en el programa que ha sido sumamente positivo para ella. “Empecé este año cumpliendo un objetivo que tenía hace mucho tiempo. Desarrollar una pasión que es tan emocionante y vigorizante como estar en un escenario”, partió.

“Cada día que pasa encuentro más similitudes entre el arte de cocinar con el arte de actuar. Ambos me dan la posibilidad de mostrar una parte de mí que no se ve a primera vista. Ambos requieren disciplina, ensayo, errores, fracasos y éxitos”, continuó.

“El oficio que hay detrás de un plato, es el mismo que hay detrás de una obra de teatro, o de un personaje. Hay creación, instinto, estudio, frustración, memoria, historia, ensayo, y mucha emoción. Y, al igual que en el teatro, es un trabajo en equipo. Es una creación colectiva”, aseguró la comediante.

“Las ganas de que quien pruebe tu preparación le guste, se asemejan mucho a la espera del aplauso. Buscamos la aprobación de otro, que ojalá pueda ver todo el trabajo y el cariño que pusimos, pero que también destaque la técnica”, señaló Belén.

“Ambos son un servicio. Servir al otro, ejercicio constante de humildad. Al final, no importa si les caes bien o mal, no importa si ensayaste meses o tuviste la suerte de que te saliera bien. Si logras un aplauso, un ‘mmm’, o una levantadita de cejas inevitable porque les entregaste algo que no se esperaban”, reflexionó.

“Me devolvió esa hambre al riesgo”

Belanaza rescató que “Top Chef” le ha entregado una nueva sensación y renacer creativo, el cual no ha experimentado hace años. “Me devolvió ese nudo en la guata que sentía en primer año de teatro al atreverme a mostrar algo que no había mostrado”, confesó.

“Me devolvió esa hambre al riesgo, a darlo todo y bien condimentado. Así que si ven el programa, y me ven llorar, o gritar un ‘conchatumadre’, es porque lo estoy viviendo a concho, lo estoy gozando y puta madre que estoy aprendiendo. No se si voy a ganar, si gano, ¡La raja! (aviso que voy a gritar y llorar). Pero si no pasa, no importa”, reveló Mora.

“Después de un año más que complejo, nací de nuevo. Y agárrense que nací más fuerte. Las personas que he conocido en el programa, ya me marcaron y para mejor. Todos ahí sienten lo mismo que yo. Y por eso este programa es tan lindo. Se llega a sentir el latido del compañero, que está tan ávido de sorprender como yo. Todos competimos con todos, pero nuestra mayor competencia somos nosotros. Gran proyecto. Gracias”, cerró Belén Mora.