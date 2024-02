“¡Gané un reality en Argentina!”: coreógrafo chileno se desborda en “felicidad” luego de ganar el “Bailando por un sueño”

Una desbordante alegría reconoció tener el coreógrafo chileno Davo Fredes, quien junto a su pupila Tuli Acosta, una joven influencer argentina, logró ganar la última edición del programa de talentos “Bailando por un sueño”.

El estelar transandino del canal América TV es un clásico de la televisión argentina, por lo mismo el triunfo dejó emocionado a Davo, quien alcanzó este logro en su carrera artística luego de protagonizar una polémica con su expupilo, Tomás Holder (‘Gran Hermano’), quien tras alejarse del programa dejó al chileno sin pantalla hasta que se incorporó Acosta al concurso de talentos.

El chileno ganador de “Bailando por un sueño”

“Sentí una felicidad desbordada. Si bien estábamos esperando el triunfo porque nos preparamos mucho para eso, esos segundos de tensión de la final son terribles”, reveló en lun.com.

Según cuenta el medio nacional, la “noche final” el nacional tuvo “que hacer tres coreografías distintas: tango, cumbia y reggaetón. Aníbal Pachano, el señor de los sombreros, fue el que reparó en qué difícil para un chileno interpretar el tango”. Algo de lo que precisamente habló Davo.

“Justamente siendo chileno estudié tango en Chile. No considero que haya que ser argentino para estudiar y amar este estilo, pero entiendo a lo que se refiere. El argentino lo tiene más incorporado porque es propio del país. Lo tomé como un halago queriendo felicitarme porque a pesar de no ser argentino, hice un buen trabajo”, dijo Fredes, quien a pesar del traspié inicial con Holder agradeció “haber tenido la oportunidad de demostrar lo que soy”.

Vesta Lugg recibió duras críticas tras cantar “No por él” con Karen Paola

“La gente lo ve así más que yo. Yo hice un antes y un después. Fue algo que en un principio dolió, pero a la vez me motivó, me dio más fuerzas para mostrar mi trabajo. Sentí siempre el apoyo de la audiencia y del equipo del programa. La vida se encarga de acomodar todo. Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de demostrar lo que soy”, puntualizó el coreógrafo chileno, quien en sus redes sociales desató toda su satisfacción por el triunfo.

“Desde pequeña soñaba con participar”: subteniente de la Fach fue seleccionada entre las participantes del Miss Universo Chile 2024

“¡No lo puedo creer aún! ¡Mamá! ¡Gané un reality en Argentina! @tuli_acosta @san.leone @davofredes. Campeones. Los amo. Mi vieja que vino desde Chile y de caradura se cruzó a la pista para abrazarnos. Gracias Ma por creer en mi y permitirme ser libre. Fran mi compañero incondicional. Gracias por vibrar con todo lo que hago y acompañarme tanto. Creíste en mi más que yo. ¡Te amo! Mi equipo, Tuli y San, un abrazo que sella todo un proceso hermoso. ¡Los quiero mucho! Mis amigos Seba y Vic, por abrazarme en cada cosa que hago y acompañar. No me falten nunca. Mi viejito lindo, que desde pequeño me enseñaste a creer en mí y me convenciste de que lo mío es el arte”.

“Gracias también a todas las personas que nos vinieron a bancar y los que abrazaron a distancia. Me llevo de esta experiencia el aprendizaje de que todo lo que haga y rodeado de las personas que quiero es mucho mejor”.