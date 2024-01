“No podemos estar censurando a los artistas”: María Becerra respaldó a Peso Pluma tras polémica por Viña 2024

La polémica en torno a Peso Pluma en Viña 2024 suscitó diversas reacciones, y hasta ahora continúa generando repercusiones en el mundo de la música y de la entretención. Ahora fue la propia cantante argentina, María Becerra quien expresó su defensa hacia el controvertido intérprete mexicano. Ambos artistas compartirán escenario la misma noche en el evento.

En una entrevista exclusiva con La Tercera, la joven de 23 años se pronunció a favor de Peso Pluma, destacando la importancia de la libertad de expresión en la música. “Los artistas somos contadores de historias. Me inspiro para hacer mi música en las historias de otras personas, algunas mías y otras que veo en la calle o que me cuentan. Tengo una canción incluso sobre lo que es ser madre soltera, cosa que no me ha pasado”, reveló Becerra.

La artista argentina no solo respaldó la creatividad de su colega mexicano, sino que también abogó por la libertad de expresión en eventos masivos como Viña 2024. “Creo que los artistas tienen un poco ese rol de contar historias, y eso es lo que siento que hace él”, enfatizó.

“Hay gente que está preocupada por lo que puedan absorber sus hijos escuchando la música, y yo creo que la educación, el respeto, los buenos valores, empiezan por la casa”, dijo la artista.

Finalmente sostuvo que: “Ante todo existe una libertad de expresión, y no podemos estar censurando a los artistas, no podemos estar callándolos cuando están contando historias, lo que no deja de ser arte”.