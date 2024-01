Jean Philippe Cretton a una semana de su salida de CHV: “El segundo tiempo quiero jugar de otra manera”

Ha pasado una semana ya desde que Jean Philippe Cretton anunció en sus redes sociales de su definitiva desvinculación de Chilevisión, dejando atrás siete años de habituales apariciones en diversos proyectos televisivos para enfocarse en su carrera musical y otras actividades vinculadas a las plataformas digitales.

Unos días que el exrostro de CHV ha exprimido al punto de lanzar esta semana en sus redes sociales su primer videoclip, del tema “Historias”, una canción que el propio periodista asume que “un antes y un después” en su carrera mediática.

El nuevo status de Jean Philippe Cretton

“‘Historias’ forma parte de una batería de canciones que voy a sacar dentro de estos días y que fueron hechas hace ocho meses. Me di cuenta que la mayoría de ellas fueron bien premonitorias. De hecho, la próxima se llama ‘Al precipio’ y habla de romper con lo establecido y saltar sin tener certezas, que fue lo que hice yo hace unos días”, señala Cretton en lun.com, que en su video debut utilizó una serie de añejas fotografías suyas y de sus familiares. “Son fotos de cuando soy cabro chico, de mis papás, mis tíos, abuelos, amigos”, cuenta.

“Fue bien bonito, porque uno no hace el ejercicio de meterse en esos álbumes. Encontrarme con fotos de mis abuelos maternos, a los que no pude conocer porque fallecieron antes y de lo que significó mi infancia en el campo, fue parte del ejercicio de reconectar con esas cosas esenciales. Fue emotivo y enriquecedor”, agrega el músico, quien destaca que esta nueva faceta ha sido bien valorada estos últimos días por sus seguidores.

“El interés del público en mi faceta como cantante lo noto cada vez más y es un espacio que me he ganado con una cantidad de trabajo desde cabro chico, desde que cargaba amplificadores y tocaba en bares de mala muerte. Siento que estoy cantando súper bien ahora, me siento con mi voz, que era algo que tenía pendiente. Eso me hace entregar canciones de manera mucho más cómoda. Estoy componiendo mejores letras también. Creo que la gente ya entendió que para mí la música es importante y lo agradezco”, dice Cretton.

Respecto del contenido de su reciente video, en el que aparece “quemando el diario de su vida”, el periodista aclara que este simbolismo del registro audiovisual “no tiene que ver con quemar el pasado, sí quemar etapas que siento que me acompañaron durante mucho tiempo, aunque también tenía deudas conmigo mismo que necesitaba saldar”.

“Eso es lo que estoy haciendo ahora: reencontrándome conmigo, con mis gustos, con mi forma de ser y mi forma de entregar mensajes”, puntualiza Jean Philippe, quien asume estos primeros días fuera de la señal televisiva como “de harta creatividad”.

“Estoy trabajando un disco de rock pesado y creando un podcast que va a salir dentro de las próximas semanas. Eso me tiene full ocupado en cuanto a escenografía, contenido y producción de invitados. Mentalmente muy activo e inquieto. Eso precisamente quería hacer con esta decisión: desafiarme, incomodarme, salir a buscar una vida. Para el segundo tiempo quiero jugar de otra manera”, finaliza.

