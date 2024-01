Daniela Aránguiz se confesó con sus seguidoras durante sus vacaciones en Punta Cana: “Me siento súper realizada”

La reconocida mujer de la farándula, Daniela Aránguiz, se dio un lujo y llevó a sus hijos a unas merecidas vacaciones a Punta Cana. Ella se dio un tiempo para darle un mensaje a todos sus seguidores que ven sus historias de Instagram.

Aránguiz partió hablando de lo bien que se ha sentido en el hotel que se está alojando, y aseguró que la han tratado “como una princesa”. Sin embargo, su mensaje no terminó ahí, ya que ella afirmó que “lo que más me tiene feliz de estas vacaciones, es que estas vacaciones se las pude dar yo, con mi esfuerzo, a mis hijos”.

Lee más: Daniela Aránguiz celebró el triunfo de su equipo en “Tierra Brava”: “¡Mi mejor momento del reality! Inexplicable lo que sentí”

“Eso como mujer me hace sentir muy bien, y digo que valió la pena entrar al reality, vale la pena trabajar en lo que nosotros sepamos hacer. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder trabajar en algo que a mí me gusta, y me siento súper realizada”, confesó.

“Quería decirles esto para que todas las mujeres se sientan con la valentía de salir de su zona de confort, y de perder el miedo, porque podemos, siempre podemos. Así que salud por nosotras, y por muchas más vacaciones que yo le pueda dar a mis hijos más adelante, con mi esfuerzo, haciendo lo que uno tenga qué hacer”, cerró Daniela Aránguiz.