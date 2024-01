“Con esta niña no se peleen”: Daniela Aránguiz y Chama se unen para hablar pestes de la ex de Fabio Agostini, Gabrieli Moreira

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava” se concretó la llegada de Gabrieli Moreira, ex de Fabio Agostini, quien ingresó a la casona generando varios comentarios entre sus nuevas compañeras de encierro.

En sus primeros minutos dentro de la casona, la brasileña fue interrogada por sus compañeros en una actividad con Karla Constant. Sin embargo, tras escuchar sus palabras, Daniela Aránguiz aprovechó y les hizo una advertencia a sus compañeras de encierro.

“Con esta niña no se peleen. Yo le saco el rollo altiro a alguien mirándola. Se nota que ella es súper celosa, cualquier cosa que vea de ustedes con Fabio les va a agarrar las mechas”, les aseguró.

Por su parte, Chama también les comentó que tuvieran cuidado con Gabrieli, puesto que “te van a tratar de sacar cosas de ella para que Fabio se enoje contigo, así que usted calladita”, advirtió.

Luis quiere revancha con la ex de Fabio

Luis Mateucci también se sumó a las palabras, pero su objetivo es distinto: quiere vengarse de viaje por haberse metido en su relación con Daniela.

En una conversación con Jhonatan Mujica, el argentino reveló sus nuevas intenciones: “Ahora viene la mía. Yo no me olvido de las cosas que me decía, que iba a entrar mi ex. Le voy a pagar con la misma moneda”, sostuvo.

