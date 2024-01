“Yo quiero estar con él, salir del reality y estar juntos”: Arturo Longton y Shirley Arica tuvieron un reencuentro digno de cuento de hadas

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava” se transmitió el esperado reingreso de Arturo Longton a la hacienda y con esto su romántico reencuentro con Shirley Arica.

Todo comenzó durante la mañana, cuando se abrieron las puertas y entró el chico reality, sorprendiendo a todos sus compañeros. De inmediato, sin hacer ruido, se acercó a la cama de la peruana para despertarla y ella solamente atinó a abrazarlo.

“Tenía muchas ganas de verte. Me puse a recapitular todo lo que vivimos adentro, y dije ‘Me voy a entregar a lo que sea’. Eres algo que me tenía que suceder en mi vida, y si no iba a suceder bruscamente, no iba a suceder nunca”, le explicó Longton.

Asimismo, le confesó a Shirley que mientras estaba fuera de la hacienda, se concretó la separación con su esposa.

“Afuera me quedó la cag…, se acabó así para siempre, proceso de separación y todo. Pero es todo por mí, no tienes incidencia en nada de lo que pase conmigo. Era algo que venía arrastrando de antes, estaba metido en una monotonía que no me hacía feliz, no era la vida que yo quería. Llevo 20 años metido en mi pieza viendo tele y no es lo que quiero. Y estoy dispuesto a pagar las consecuencias”, aseguró.

La sincera conversación de la pareja

Posteriormente, Karla Constant invitó a la pareja a otro rincón de la casa para conversar a solas sobre esta nueva etapa en su relación.

Allí, el chico reality explicó que “si no hubiera estado ella no volvía. Cuesta explicar lo de Shirley, era algo que en mi vida estaba descartado, pero el universo te pone donde tienes que estar, es algo que tengo que vivir. Ahora estoy en proceso de separación, pero quiero dejar claro que no tiene nada que ver Shirley en esto. Voy a salir súper trasquilado, no me importa, hay un daño colateral, pero ¿qué le voy a hacer?”.

Por su parte, Shirley relató cómo fue ver de nuevo a Arturo: “Me desperté porque lo olí, me acordaba de su olor. Me encanta que haya vuelto, lo extrañaba un montón, y energéticamente lo siento súper liberado. Yo soy separada hace 5 años y no he vuelto a tener un novio. No me pasaba esto desde hace tiempo. Yo quiero estar con él, salir del reality y estar juntos”, señaló por su parte Shirley.