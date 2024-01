“No me gusta el cinismo”: El desaire de Daniela Aránguiz a Fran Undurraga tras ser eliminada de “Tierra Brava”

En el más reciente capítulo de “Tierra Brava” se vivió el esperado duelo de eliminación entre Fran Undurraga y Shirley Arica, siendo la primera quien tuvo que abandonar la casona y despedirse de sus compañeros, exceptuando a Daniela Aránguiz, quien le hizo un desahire a su examiga.

“Éste es uno de los realities que más me ha costado hacer, por motivos personales no lo he dado todo. Pero quiero probarme, es una prueba a mi madurez”, contó Fran antes de iniciar.

La modelo perdió por tan solo unos minutos de diferencia, por lo que la peruana se coronó como la ganadora.

“Estoy contenta y emocionada. Es rico sentirse ganadora, no subestimo a nadie con quien voy a competir” dijo la peruana, dedicando el triunfo a su hija.

En tanto, Undurraga admitió que no lo hizo bien durante la prueba. ”A mí me dicen que vivo en Marte, pero vivo en Narnia. El mínimo error te puede costar la prueba. Me siento muy agradecida de tener la oportunidad de vivir mi último reality, me hicieron olvidar momentos tristes, que es lo que más quería”, indicó, y dedicó su paso por el reality a todos quienes perdieron seres queridos en pandemia.

La despedida de Fran

Undurraga se despidió cariñosamente de cada uno de sus compañeros y compañeras, quienes destacaron su dulzura. Junior le regaló su gorro de lana, Miguelito le dio una carta y Fabio la besó en los labios. Sin embargo, la exchica Mekano no se despidió de ella.

“Yo creo que está enojada conmigo. Encontré súper injusta su actitud con lo que pasó con Angélica, no se acercó a preguntarme lo que había pasado, siendo yo su amiga. Espero que encuentre su brújula y afuera podamos hablar porque yo la quiero mucho”, comentó Fran sobre este hecho.

Acto seguido, le preguntaron a Daniela por qué no se despidió de la eliminada, a lo que respondió: “No me gusta el cinismo”, agregando “que me agradezca que tuvo algún protagonismo dentro de este reality, por mi pelea con ella”.