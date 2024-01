Celeste Viel adelantó cómo será su look para la Gala de Viña 2024: “Estoy trabajando con un par de diseñadores”

La exrepresentante de Chile en el Miss Universo 2023, Celeste Viel, se prepara para hacer una destacada aparición en la Gala de Viña 2024, también conocida como ‘Noche Cero’.

La joven de 24 años, hija del comunicador nacional Felipe Viel y la ex Miss Chile Paula Caballero, confirmó su participación revelando detalles sobre la invitación que recibió.

En una entrevista, Viel compartió que la invitación llegó a través de WhatsApp. “Me escribieron por WhatsApp, JAJAJ. Es la nueva generación”, declaró al medio.

La belleza y carisma de Celeste la hicieron ganar visibilidad mediática, a pesar de no clasificar a la final en el certamen de Miss Universo. Esta exposición llamó la atención de la organización de ‘Noche Cero’, quienes no dudaron en incluirla en el evento que marca el inicio del icónico certamen musical de Viña del Mar.

A través de sus redes sociales, Celeste Viel expresó su entusiasmo por la invitación a la Gala y confirmó su asistencia. “Me invitaron hace un par de semanas. Me dijeron ‘queremos que seas parte de esta gran noche’, y yo ‘obvio’”, comentó a Las Últimas Noticias.

La joven, actualmente radicada en Miami, mencionó que ya había planeado estar en Chile en esa fecha, por lo que la invitación le vino perfecto.

En cuanto a los preparativos para la Gala, Viel compartió que está trabajando con varios diseñadores para lograr un look que encaje con el tema del evento: “color y flores”. “Tengo que calzar con eso y quiero un look moderno, cool, elegante, algo que me represente a mí y mi estilo de moda”, indicó la modelo.