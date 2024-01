“La música, el arte son transgresores”: Bajista de Glup! entrega todo su apoyo a Peso Pluma y Damas Gratis ante sus detractores

Es la polémica del momento, tanto Peso Pluma, invitado a Viña 2024, como Damas Gratis, que estarán en el Festival de Olmué, han intentado ser bajados de sus respectivos escenarios. Esto tras ser catalogados como promotores de la “cultura de la violencia”.

Por eso Publimetro, presente en Olmué 2024, no dejó de preguntarle a Rodrigo Stambuk, bajista del grupo Glup que se presenta esta noche en el Patagual, su opinión sobre las peticiones de cancelar a estos músicos conocidos en fuera de Chile.

“Mira yo soy super fanático de U2, ¡súper!, y en la película Rattle and Hum (1987), al bajista le hacen la misma pregunta sobre qué cree él si la política y la música tienen que ver, entonces voy a decir lo mismo que dijo él”, partió diciendo Stambuk.

“Creo que hay una suerte de censura”

“Yo creo que la música, la política y la cultura es un todo, y eso que están tratando de hacer es simplemente censurar una forma artística. Puede ser que no te guste el fondo, pero la música, el arte y la cultura son transgresores, lo tienen que ser”, aseguró.

“Entonces cuando pones esto por encima, creo que hay una suerte de censura, yo no la comparto, personalmente no la comparto, además que en este momento Peso Pluma es el artista más importante a nivel mundial, entonces que una vez más en Chile hagamos estas pataletas, me parece mal.

“No sé si tu lo recuerdas, pero hace años atrás Iron Maiden quería venir a tocar a Chile, y la iglesia católica evitó -te estoy hablando de los años 90- evitó que Iron Maiden tocara en Chile, como que es lo mismo, menos mal que no pasó, pero me parece bochornoso de que estemos

“Ademas que es como si se tratara que si no viene peso pluma se acabó el narcotráfico, no, no tiene nada que ver con eso. Yo personalmente no lo comparto (la censura) me parece respetable que tengan su opinión, pero no debería ser así”.

