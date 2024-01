Kenita Larraín reveló que rechazó ser modelo de “Morandé con compañía” tras la molestia de una expareja

La panelista de “Sígueme” y una de las mujeres más icónicas de la farándula, Kenita Larraín, estuvo de invitada este jueves por la noche en el programa de TV+, “Tal Cual”. En este espacio, junto a Marlen Olivari, desenterró una anécdota sobre los inicios de “Morandé con compañía”, la oferta que recibió y la persona que ayudó.

“Yo había sido escogida como una de las modelos y no pude estar (...) Hicieron un casting súper grande para buscar la modelo del programa, yo fui al casting y quedé. Me llaman y me dicen: ‘quedaste seleccionada, tú eres la nueva modelo para este programa que va a comenzar”, contó María Eugenia.

“Me seleccionan, y justo en ese momento yo estaba pololeando y le digo a mi pololo que me seleccionaron”, agregó Kenita, y el novio en cuestión era Giovanni Ananías, quien se puso celoso y no le gustó la idea de que participara del programa.

“Nadie sabe para quién trabaja”

“Me puso tantos problemas que yo, pava, me sometí un poco y dije: ‘ya bueno’. Le dije a la producción que no podía porque tenía un tema médico, no recuerdo qué chiva inventé. Perdón, me arrepiento un montón”, confesó Kenita, quien le mintió a Kike Morandé y a gente de su producción.

Sin embargo, Larraín pensó en una de sus amigas y le insistió mucho a la productora que la vieran para que ella sea la modelo del programa, la joven en cuestión era Jeannette Moenne-Loccoz, quien terminó con el trabajo y se transformó en la recordada “Sita Jeannette”. “Nadie sabe para quién trabaja”, bromeó la numeróloga.

“Fue una seguidilla de hechos para que pase lo que tenga que pasar, pero cuando uno mira atrás y dice ‘mira la oportunidad que me perdí'. La relación después no prosperó, esas cosas pasan y le deben pasar a muchas mujeres”, cerró Kenita Larraín.