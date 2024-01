¿Hay fantasmas en “Tierra Brava”?: Participantes aseguraron que hay espíritus deambulando por la casona

En el último capítulo de “Tierra Brava”, el ánimo se comenzó a calmar después de la jornada más álgida, pero el ruido seguía en la casona, y no necesariamente por los participantes, sino que por una presencia paranormal.

En la noche después de la salida de Angélica y el cara a cara que terminó con Chama como la nueva nominada, las luces del establo explotaron de repente, mientras todos dormían. A la mañana siguiente, varios de ellos comentaron la sensación paranormal que sintieron en la noche.

“Más encima tenemos espíritus en esta casa, nos penaron toda la noche. No me dejaron dormir, pasé una noche muy fea”, reveló Daniela Aránguiz a la cámara. Por su parte, Luis Mateucci agregó que “lo que yo escuché arrancó en el VIP y terminó en el establo. Fue como una pelea, una corrida de niños, lo que me deja más tranquilo Canelo también los escuchó”.

La casona embrujada

Por otra parte, Shirley Arica y Nicolás Solabarrieta comentaron que también sintieron a estos espíritus. “Yo escuché que alguien se movía y saltaba y corría la colcha en mi cara”, contó la Patrona.

Daniela Aránguiz fue a compartir su experiencia con la mujer peruana y relató que: “sentía que alguien se movía en la cocina y de repente se cerró la puerta del baño. Me levantó a mirar, pensé que era el perro, miro y el perro estaba acostado en la cama de al lado”.

“Me levanté al baño, cuando regreso a acostarme, había alguien acá (al lado de su cama). Yo sentía que alguien estaba a mi lado. Se sentían pasos que corrían, eran niños. Fue horrible, no pude dormir”, cerró Shirley.