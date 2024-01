“Eso hizo que nuestra relación no pudiera seguir”: Koko Stambuk revela motivos del quiebre con Javiera Parra

Hace días atrás el vocalista de Glup!, Koko Stambuk, desclasificó la relación sentimental que tuvo con la cantante Javiera Parra cuando el tenía 18 años y ella más 30. Ahora, desde el Festival del Huaso de Olmué, entregó detalles a Publimetro de su loco amor de los 90′.

“Yo era 11 años más chico que ella, entonces para mí era bacán tener una polola mucho más grande que yo. La Javi estaba súper bonita, estaba en la flor de su momento, súper famosa. Para mí era una admiración total”, reveló.

[ “Me hubiese gustado paridad”: Monse Jerez se refirió a la falta de comediantes mujeres en el Festival del Huaso de Olmué ]

Pero, el romance que fue de una intensidad inimaginable, no prosperó debido a la diferencia de edad.

Koko Stambuk y romance con Javiera Parra

“Uno piensa que la edad no va a ser un problema, porque uno es romántico. Pero igual hay cosas que sí, generacionalmente empiezan a afectar cuando la cosa va en serio. Siempre pensamos que la edad no nos iba a afectar, pero sí afecta, porque uno tiene costumbres diferentes. Eso hizo que nuestra relación no pudiera seguir, éramos muy diferentes también”, contó desde Olmué a solo horas de presentarse en la segunda noche de festival.

[ “La música, el arte son transgresores”: Bajista de Glup! entrega todo su apoyo a Peso Pluma y Damas Gratis ante sus detractores ]

Además, desclasificó la intensidad inimaginable que tuvieron en la relación, al punto de tornarse “peligrosa”.

“(Éramos) Dos artistas, nos estaba yendo súper bien. Yo me empecé a volver super famoso, ella venía con mucha fama, entonces lo pasábamos súper bien, pero al mismo tiempo, los artistas somo medios loquillos. Era muy intenso todo. (Los) Amores artísticos juveniles (son) de una intensidad que la gente desconoce, pero de repente puede ser peligroso”, advirtió.