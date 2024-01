Luis Mateucci nominó a una de sus compañeras de equipo en “Tierra Brava”: “No la veo compenetrada”

Luis Mateucci fue el encargado de nominar a una de sus compañeras de equipo en el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, causando algo de polémica.

Recordemos que durante el episodio de este domingo, los grupos se enfrentaron para conocer quienes disfrutarán de los beneficios del lado moderno de la casa y además, conocer quién será el primer nominado para irse a duelo de eliminación.

En esta ocasión fue el argentino, capitán del equipo ‘linterna Verde’, ya que resultó perdedor en esta oportunidad.

“Nos ganaron bien, lo dimos, pero la tarde nos jugó una mala pasada. Lo hicimos mal y nos toca perder”, manifestó Luis.

Estas palabras sorprendieron a Fabio Agostini, líder del equipo contrario, quien atinó a decir: “Nos sorprende a todos que Mateucci no ponga excusas esta vez. Estoy feliz con este equipazo, la ‘Chama’ estuvo de puta madre, hay que admitirlo”, expresó.

¿A quién nominó Luis?

Tras esto, Mateucci le pidió unos segundos a Sergio Lagos para poder hablar con el equipo verde, en donde todos se mostraron dispuestos a enfrentar un posible duelo.

“No es por lo que hicimos acá, que fue un desastre, sino que no la veo compenetrada con la convivencia. Nominaré a la Fran”, lanzó Mateucci, inesperadamente.

Eso sí, Undurraga no estuvo de acuerdo con estas palabras y no tardó en negar la situación:“Pienso diferente a ti, llegué con el chip cambiado, quizá no es mi mejor momento y pienso que todos merecen oportunidades”, aseguró.

“Tengo de aquí hasta el duelo para demostrarte lo contrario”, sentenció la modelo.