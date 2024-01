“Está cruda”: Trinidad Cerda empezó su participación en “Top Chef” con inesperado chascarro

Durante este domingo en la noche se entrenó el primer capítulo de “Top Chef”, en done vbarios rostros de la farándula nacional se lucieron mostrando sus habilidades en la cocina. Mientras que otros fueron un fracaso, entre ellos una preparación de Trinidad Cerda.

“Pase adelante con su preparación: Trini”, fueron las palabras de Cristián Riquelme, dándole el paso a la exchica reality para mostrar su plato, que consistía en realizar un plato creativo.

“Cometí varios errores, pero tampoco creo que me vaya tan mal porque el sabor estaba rico”, declaró ante las pantallas de CHV.

Su preparación consistía en carne salteada, crema pastelera de choclo, verduras y un toque de pesto para acompañar. Sin embargo, no logró convencer a los chefs.

“A este plato le puse ‘Pastelera en el cielo’, ya que yo antes de estar acá y antes de ‘Gran Hermano’, era tripulante de cabina y muchos días nos subían para comer pastelera con carne”, explicó tras presentar el plato al jurado.

¿Qué le pasó a Trini?

Acto seguido, Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast procedieron a probar el plato de Trini, encontrándolo bastante extraño de sabor.

“¿Quedaste conforme con la cocción de la pastelera?”, le consultó la chef, a lo que la exchica reality respondió: “No mucho”.

Posteriormente, le dijeron que probara esta parte de la preparación y admitió: “No está muy cocida (...) Está cruda”, confesó la influencer.

“¿Sabes qué? Se me olvidó un paso súper importante, ahora que converso con ustedes me acuerdo, después de la juguera no la pasé a una olla y no la cociné”, aceptó Trinidad Cerda.

Posteriormente, la exjugadora del reality hizo un mea culpa: “Me equivoqué, se me olvidó. No sé, se me fue por completo (...) Pudieron haber sido mucho más duros porque cometí un error súper garrafal y me siento muy mal por eso”, sentenció.