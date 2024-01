“¡Aleja los problemas personales!”: Fabio Agostini y Chama protagonizarán una nueva riña en “Tierra Brava”

El cambio de equipos trajo un importante conflicto en la nueva formación del rojo de “Tierra Brava”, debido a que el capitán Fabio Agostini está emparejado con Alexandra Méndez (Chama), con quien era amigo antes del reality, pero se enemistaron a muerte en el encierro.

En el adelanto del próximo capítulo del programa de Canal 13, una nueva discusión se vivió entre la venezolana y el español ad portas de una nueva competencias por equipo, debido a un entendimiento de que ella volvería a ser nominada para la eliminación, a pesar de dar su 100% en las competencias y ser de las más fuertes.

“Yo me siento muy desmotivada, porque siento que es injusto que tú digas que siempre voy a ser la nominada si perdemos”, le dijo en una conversación de equipos. Fabio negó haber dicho esto, pero la venezolana le contestó que se lo dio a entender después de que se fue tras haberle consultado si es que nuevamente será nominada por él.

“Yo nunca lo he dicho”

El español se defendió señalando que en su equipo anterior le tocó nominar dos veces a Jhonatan, y una a Arturo Longton, a pesar de ser uno de sus amigos más cercanos dentro del reality.

“Te estoy dando una explicación, pero no lo entiendes. Es primera vez que te nomino y me estás echando en cara muchas cosas. Dijiste que yo dije que siempre te voy a nominar cuando eso yo nunca lo he dicho”, argumentó Fabio.

Botota Fox le dio una mano a Chama y dijo que ella quería saber si es que siempre va a ser la nominada, a pesar de su desempeño. Posteriormente, Alexandra señaló que si es así, no va a dar el todo en las competencias debido a que se mataba en las pruebas, pero esto no será reconocido, todo lo contrario. “¡Aleja los problemas personales y enfócate en el equipo!”, lanzó Chama antes de irse.