“Tengo una señora que la amo, y por eso yo trataba de alejarme de Shirley”: Arturo Longton se sinceró con sus compañeros de “Tierra Brava”

Tras haberse retirado de la prueba de salvación en “Tierra Brava” por su lesión, Arturo Longton meditó sobre su actual situación sentimental dentro del encierro y tuvo un momento de sinceridad con sus compañeros.

“Yo no quiero que Shirley me guste, pero es inevitable, es así no más. Tengo una señora que la amo, y eso es, por eso yo trataba de alejarme de Shirley, y ella se daba cuenta, porque no quería caer en la huevada. No puedo, está mal. Tengo claro que no voy a cruzar el límite, pero va a doler cada vez más afuera, y lo que menos quiero es causar dolor afuera”, confesó “La Leyenda”.

Acto seguido, Shirley se juntó con Arturo a conversar sobre lo que puede ocurrir en el duelo de eliminación.

“Es nuestra última noche de conversa si me va mal mañana, que es lo más seguro”, reconoció Longton, a lo que la peruana le respondió con un besó en la cara, totalmente apenada.

“Me van a sacar de la casa”

Eso sí, parece que se le olvidó todo lo dicho anteriormente, puesto que al rato después estaba coqueteando con Arica en la mesa mientras que Angélica Sepúlveda le comentó que nunca lo había visto sonreír tanto y con tanto brillo en los ojos. “Me van a sacar de la casa”, respondió Longton. “Que lo echen”, empezó a cantar Shirley.

“Mi situación es otra a la tuya, tú estás soltera y puedes hacer y decir lo que quieras. Yo tengo que medirme en todo lo que hago. Estoy en un dilema que me quiero matar”, confesó luego Arturo, asegurando que, pese a todo, le gustó que la peruana le haya confesado sus sentimientos ayer.

Estas palabras complicaron a Shirley, quien le aseguró a la “Fierecilla” que siente cosas por Arturo y que no quiere que abandone la casona.

“¿No te pasa a ti que cuando te gusta alguien te pones nerviosa? Lo veo y me cag…”, reconoció la peruana, agregando que la “Fierecilla” será “la madrina” de su posible relación.