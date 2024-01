“Nunca más”: Rodrigo Villegas se baja de participar en estelares culinarios porque “en esos programas tenías que ir a pelear”

Rodrigo Villegas se muestra entusiasmado con su más reciente proyecto humorístico titulado “Playlist; Un Viaje Necesario”, un nuevo espectáculo de stand up con el que espera realizar una gira veraniega por el país.

Una rutina que trabajó por seis meses, según relata en conversación con hoyxhoy.cl, y con la que espera retomar su carrera humorística, dejando de lado cualquier otro proyecto televisivo.

No se ve en “Top Chef Vip”

Esto, luego que Chilevisión decidiera lanzar su nuevo estelar culinario “Top Chef Vip”, un género del que Villegas no es un desconocido ya que hace un tiempo fue parte de “El discípulo del chef”, una experiencia que no le trae buenos recuerdos al humorista y de la que asegura no volvería a vivir.

Si bien su nombre no estuvo entre los estelares del programa de CHV, la abrupta expulsión de Rodrigo Salinas puso en la órbita la presencia de otro humorista en su lugar, una posibilidad que Villegas de plano descarta.

“Nunca más. Me di cuenta que en esos programas tenías que ir a pelear, si te enojaste con este, eso es lo que ponen. Yo lo pasaba la raja. Tiré 4.200 chistes, nos reímos caleta (...) ¡Y no salió ni una huevada!”, argumenta Rodrigo.

“La Betsy (Camino) no cocinaba nada. Pura pelea y uno ahí, queriendo aprender (...) igual uno es inocente en ese sentido, porque a la gente le gusta el morbo y yo no soy así. No sirvo, porque no peleo con nadie”, agregó el humorista, quien anticipa estar “yendo como por otro lado”.

“Yo estoy yendo como por otro lado. Me estoy metiendo en otro lado donde yo siempre quise estar. Y es un proyecto grande que quería hacer hace años. Al final me tiré nomás y va todo viento en popa. Se vienen cositas. No. Se vienen cosotas”, finalizó.