No pudo completar la prueba: Arturo Longton se convirtió en el próximo duelista en “Tierra Brava”

Este último capítulo de “Tierra Brava”, se vivió la competencia de salvación que enfrentó a Chama, Junior, Miguelito y Arturo para ver cuál de ellos no tendrá que disputar la próxima eliminación del reality.

En el circuito, los participantes pasaron por varios obstáculos para luego poner a prueba su equilibrio y encontrar unas llaves escondidas en unos palos. Tanto Junior como Chama tuvieron dificultades con el equilibrio, mientras que Miguelito lo pasó sin problemas.

Arturo, en tanto, inició la prueba con muchos problemas. A los 20 segundos de partir, a la hora de pasar por unos barriles, se detuvo y se incorporó, confirmando que quiere abandonar. “No puedo, me duele mucho, no me da. Imposible, si me pones un millón de dólares tampoco podría. Tengo todo inflamado, negro, te mueres”, le dijo Longton a Karla Constant.

Los nominados

Con ello, Arturo se convirtió en el primer nominado. “Empecé a sentir dolores, eran como cuchillos adentro. Preferí parar y guardarme para el duelo en vez de romperme acá. Por la condición física que tengo era imposible hacer este circuito”, explicó el participante.

El ganador de la competencia fue Miguelito, quien celebró su logro. “Pensé que me iba a demorar más. Es un envión anímico para continuar y seguir ganando el respeto de mis compañeros que a veces me subestiman”, dijo el comediante. “Me frustré, me dio rabia, me piqué porque me ganó Miguelito. Honestamente él se transformó en un Lionel Messi, una verdadera máquina”, reconoció Junior sobre el triunfo de Miguelito.

Chama quedó con el segundo puesto, liberándola de la eliminación. Junior fue el peor tiempo, y con ello se convirtió en el segundo duelista. Curiosamente, lo celebró. “Me da lata porque Arturo está bien lesionado, tendría que amarrar un pie para estar en igualdad, no me gustaría masacrarlo”, manifestó el participante.