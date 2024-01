Entre lágrimas Cony Capelli pidió detener mensajes de odio en contra de ex jugadora de Gran Hermano

Tras celebrar su cumpleaños número 28, Constanza Capelli, la ganadora del reality de Chilevisión, compartió sus emociones en una transmisión en vivo a través de Instagram. En esta ocasión, la bailarina reveló detalles de su pasado marcado por las adicciones, y también, aprovechó de hacer un llamado para detener los mensajes de odio en contra de una ex jugadora de Gran Hermano.

“Tantas veces lloraba sola, me metía a la tina y me duchaba con agua caliente esperando que se me pasara el efecto de las drogas”, confesó Capelli durante el live. Sin embargo, a pesar de esos oscuros momentos, destacó su proceso de sanación.

“Me preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahora también digo lo mismo, pero lo digo en positivo. Es muy bello”, compartió emocionada la ex bailarina de ballet, evidenciando su evolución personal.

la quiero mucho🖤, algún director o guionista que se ponga la 10 y haga la peli de la cony seria éxito de taquilla, ahi se las dejo#GranConstanza pic.twitter.com/Ahd3TbDnYg — Lia « 灿包 ❄ 🔥» (@Fujing1034) January 10, 2024

El tono de la transmisión cambió cuando Constanza Capelli se dirigió a la audiencia para abordar los mensajes de odio dirigidos a su ex compañera de Gran Hermano Chile, Viviana Acevedo: “No le tiren hate (odio), porque ella es intocable para mí. Si usted es conista debería querer a la Vivi, porque yo la quiero, la adoro”, sostuvo la bailarina.

La relación entre Capelli y Acevedo ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en una sólida amistad que han evidenciado a través de las redes sociales, compartiendo momentos juntas y con otros ex participantes como Bambino, Skar y Jorge.

“Aquí nadie se cuelga de nadie, aquí hay puro amor y cariño entre nosotros. Nos apoyamos, lloramos juntos, nos reímos juntos. Entonces no metan cosas que nada que ver, porque eso no existe entre nosotros”, concluyó Capelli.

Revisa el momento: