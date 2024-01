Claudia Schmitd puso paños fríos a posible romance entre Shirley y Max Cabezón: “No pasa nada entre ellos”

Claudia Schmitd le puso anoche paños fríos a los rumores de un posible romance entre los exparticipantes de “Tierra Brava”, Shirley Arica y Max Cabezón, luego de ser vistos en redes sociales compartiendo en un viaje al balneario mexicano de Tulum.

Las imágenes y registros audiovisuales, publicadas por la peruana en su cuenta de Instagram, donde se veía muy cariñosa junto al chef nacional iniciaron una serie de especulaciones respecto de la relación amorosa que ambos estarían iniciando, y que en palabras de Pablo Candia, serían evidencia de los intentos de Cabezón por conquistar a Shirley.

La estrategia de Shirley Arica

“Recordemos que en ‘Tierra Brava’ él le dijo que le gustaba un poco ella. Yo creo que Max Cabezón se la está jugando por Shirley”, señaló el panelista de “Zona de estrellas”.

Su teoría fue prontamente descartada por la uruguaya, quien insistió en que en un futuro cercano la joven “va a estar con Arturo (Longton)”, y que su viaje junto a Cabezón no pasa más allá de ser una salida con un grupo de amigos.

“Ahí hay nada. Pero no te digo que no pasa nada, además Max atrás con un ‘amigo’, y ella solita”, indicó Schmitd, muy atenta a los demás participantes en los registros de Shirley.

“Yo digo que no pasa nada, ustedes saben. Yo les he dicho varias veces que esta chica va a estar con Arturo en el futuro, yo ya lo veo, y mira ahí Max Cabezón pasándolo chancho con su ‘amiguito’. Y ella, ahí, luciendo sus presas, estupenda, como diciendo: ‘Acá estoy, y estoy soltera. No quiero saber nada con el que está atrás mío’”, aseguró.

Su argumento fue compartido en parte por Candia, quien insistió en su teoría de un eventual acercamiento amoroso de la pareja.

“Yo creo que a Shirley le gusta jugar, yo creo que Shirley la tiene bien clara y sabe muy bien lo que está generando aquí en Chile, lo que está generando en Perú, y lo que está pasando alrededor de ella y Arturo, y también, evidentemente, lo que está pasando con ella y Max Cabezón”.

