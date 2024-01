“Si no supiéramos”: Daniela Castillo reveló el comentario por su embarazo que más le ha molestado en redes sociales

Daniela Castillo y su esposo, Luca Monacci, están felices con la inminente llegada de su primer hijo, Matteo, un bebé que esperaron por más de una década y al que han mostrado durante los últimos meses en redes sociales.

Un hito que ha movilizado a los miles de seguidores de la cantante nacional en Instagram a repartir cientos de comentarios y parabienes a la futura mamá y su marido, pero que en algunos casos han pasado de ser simples felicitaciones a una serie de consejos que, en palabras de la artista, los han incomodado.

Las quejas de Daniela Castillo

El más reciente episodio lo vivieron en sus redes sociales al presentar el baby shower donde dieron a conocer el nombre del menor, y en el que participaron, entre otros, los mejores amigos de Daniela y Luca.

“Ya sea con buena o mala intención, desde el amor o la herida, la gente siempre opina. Muchos intentan aconsejarte, otros te dicen opiniones tipo ‘no saben en qué se metieron’, y uno tiene dos opciones. Sólo escuchas y lo que no te hace sentido lo dejas. Lo otro, es ponerse a pelear, decirle al otro que se meta a sus asuntos, pero es súper agotador”, indica Daniela.

“Hermosa pancita”: Daniela Castillo se luce en sesión de fotos mostrando sus 33 semanas de embarazo

“Algunos optan por lo último y se respeta, pero nosotros decidimos sólo tomar lo bueno y lo que nos haga sentido”, agrega la cantante, quien en conversación con lun.com expone este martes los que, a su juicio, son los comentarios que más los han incomodado.

Daniela Castillo y Luca Monacci expresaron cariñosos saludos por su aniversario de matrimonio

“Aprovechen de dormir ahora porque después no van a dormir nada (nos escriben). Y nosotros hemos esperado ocho años para esto”, revela Castillo, quien insiste en que “si no supiéramos que no vamos a dormir sería ridículo enfrentarse a algo así”.

“Tú sabes que la vida te cambia, que dejarás cosas de lado y que te costará un montón dormir al principio. Lo sabemos, porque nos hemos enfrentado a muchas parejas que han tenido niños en este tiempo juntos con Luca. Sería una locura llegar a mis 39 años sin saber eso”, puntualiza.

“Será caótico, pero decidimos embarcarnos en esto porque es lo que más queremos. Es parte de un proyecto de vida”, finaliza.

Daniela Castillo relució en la Teletón con su vientre de embarazada: “Me siento muy afortunada”

“Yo soy adoptada”: Daniela Castillo reveló sus temores y temas no resueltos en “Podemos Hablar”