Así fue la eliminación de Pamela Díaz de Tierra Brava: con todas las ganas de regresar al reality

Este miércoles en Tierra Brava se emitió el duelo de eliminación entre Fran Undurraga y Pamela Díaz. “He estado con freno de mano. Esta noche voy a entregarlo todo”, sostuvo la última participante en ingresar a la casa. Mientras, “La Fiera” dijo que “quiero competir, me gusta, me siento preparada”.

Sus compañeros se inclinaron mayoritariamente por Pamela. “‘La Fiera’ acá ha sido un pilar fundamental, casi como una mamá. Entonces tengo sentimientos encontrados”, confesó Miguelito. Jhonatan y Fabio, en tanto, se mostraron nerviosos ante la posibilidad de que Pamela se fuera. Botota, por su parte, se emocionó.

Durante el duelo, que consistió en un complejo trayecto que incluyó salir de un cajón, atravesar un puente colgante y subir por una plataforma, Díaz cometió algunos errores que la demoraron. Así, Fran terminó antes y se coronó como ganadora, mientras Pamela fue la nueva eliminada del reality.

Fran, ganadora

“Todavía no puedo creer que le gané a La Fiera”, dijo Fran, y afirmó que su padre la acompaña en esta competencia. “Preferí botar toda mi tristeza compitiendo y esperando que en algún momento este duelo calme. Y cada triunfo y cada premio que logre aquí se lo dedico a mi papá”, confidenció, llorando.

“Pasé una experiencia increíble. Llegaré a mi casa con mis hijos, a mi verdadera vida”, indicó, por su parte, Pamela.

“Me encantó conocerte, la conexión fue real. Te agarré cariño, me vas a hacer mucha falta, te voy a extrañar mucho. Nos vamos a ver pronto fuera”, le dijo Jhonatan a la eliminada. Fabio, en tanto, le indicó, bromeando, que “me veía en la final con ella. Ahora me voy a acostar más temprano”.

Llegado el turno de Luis para despedirse, Pamela se dio vuelta para no escucharlo. “No me interesa que hable, lo encuentro un falso”, dijo Pamela y se negó a oír las palabras del argentino.

“Hay personas con las que no tengo ninguna buena onda, y eso me gusta porque afuera no quiero que se me acerquen”, manifestó luego Pamela. Mientras, Luis se quejaba con Junior de que “La Fiera” es bipolar.

Luego de abrazar a Dani Castro y Guarén, despedirse con un beso de Jhonatan y dejar llorando a Botota, “La Fiera” agregó que le gustaría regresar. “Si se me diera la posibilidad de volver, lo haría, porque tengo la capacidad de ganarlo”, indicó.