Tomás sinceró su triste pasado de abandono por parte de su madre en “Generación 98″

Un difícil momento vive Tomás en “Generación 98″, luego de la inesperada muerte de su padre. Este hecho reflotará traumáticos fantasmas de su infancia que, en parte, explican su personalidad.

Cabe recordar que el odontólogo se enteró de la pérdida por una llamada telefónica de su madre, quien se comunicó con él después de muchos años sin mantener vínculo con su hijo.

En el capítulo 117, Tomás se abocará a realizar todos los trámites pertinentes por el fallecimiento de su progenitor. El personaje de Felipe Rojas acudirá a la funeraria a vestirlo para el exequias, según consigna Página 7, medio que accedió a este episodio, ya disponible en Mega Go.

No obstante, su madre jamás se hizo presente en el lugar, hecho que lamenta el exmarido de Paula y se lo hace saber a Gonzalo.

“Mi mamá siempre ha sido así… dijo que iba a llegar, que iba a aparecer en algún momento, pero igual que siempre no más, no llegó”, sinceró a su amigo.

“Ella nos dejó tirados, se fue, nos abandonó, se mandó a cambiar con otro hueón y ahora no me sorprende que esté haciendo lo mismo”, confesó dolido.

Pero, por sobre todo, aseguró que la pérdida que realmente lo entristece es la de su padre. “Mi viejo se murió… me da pena, ahora que no está siento que pude dedicarle más tiempo, preocuparme de tratar de conectar con él, de saber algo de su vida, o entablar alguna relación”, reflexionó.

En este sentido, Tomás evalúa que su deber ahora es no repetir la misma situación con su hijo. “Me angustia que en algún minuto de mi vida pensaba que tenía todo, pero era todo mentira, lo único real que tengo es el Gabriel y yo no quiero perderlo, no quiero perder a mi hijo”, indicó entre lágrimas el rol de Felipe Rojas.