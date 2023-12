“Put*** madre”: Carla Ballero tuvo un lapsus en programa farandulero al reconocer romance de su hermano con Maite Orsini

Carla Ballero sorprendió anoche en un programa farandulero nacional al revelar el desconocido romance que su hermano, Álvaro, mantuvo hace algunos años con la actual diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, a quien incluso acusó de haberle quitado un pololo hace años.

La involuntaria revelación de Carla llegó en medio del análisis que el animador Mario Velasco y los panelistas del programa “Zona de estrellas” hacían respecto del actual amorío que mantiene la parlamentaria con el exfutbolista Jorge Valdivia, quien luego de separarse de su esposa Daniela Aránguiz inició una mediática relación con la parlamentaria izquierdista.

La revelación de Carla Ballero

“Perdona que los interrumpa, chiquillos. Pero mirándolo súper de afuera, en el fondo esta relación del Mago, él como que va confirmando (su romance con Orsini) detrás de la Daniela (Aránguiz). Como si la Daniela va bien, él va bien. Si le va mal, a él le va mal. Porque a mí me parece que la historia de la Daniela, muy hablando desde la mujer, me parece que la historia de la Daniela Aránguiz con el Mago es muy, demasiado fuerte. Como que ellos de verdad tienen una unión, no sé si positiva o negativa, finalmente el amor uno no puede ponerle como una nota, pero una relación re compleja, y de muchos años y tienen hijos”, inició Carla, quien al entrar a analizar a la diputada realizó la reveladora confesión.

Carla Ballero y Hugo Valencia en "Zona de estrellas". Fuente: Captura de pantalla del programa "Zona de estrellas", del canal Zona Latina.

“A mí me parece que la Maite es más bien, volátil. A ver, la conozco poco, ella salió en algún momento con mi hermano, pero me parece que es una chica que habla de su libertad también, siempre, que ella también elegiría su libertad o en vez de seguir, no me parece estar amarrada por tener hijos, pero ella hace esa distinción. Y es una chica que está en la política, también, que tiene su opinión, bombero. No es una cabra que le vayan a pasar por encima, no”, prosiguió Ballero, quien ni bien intentó seguir aportando con el tema de la relación Valdivia-Orsini fue bombardeada por Ariana Barrientos, Hugo Valencia, el propio Velasco y Pablo Candia respecto del romance de la congresista con Álvaro.

“Oye, hay que preguntarle por lo del hermano. ¡Viejo! ¡La tremenda cuña que da la Carla Ballero! Quedé peinada pa’ atrás. ¿Cuándo fue eso?”, dijo Adriana, secundada inmediatamente por Valencia con un concluyente “me van a perdonar, pero esto es noticia. No teníamos idea que Álvaro (...) ¿anduvo con la Maite Orsini?”.

Ante su evidente lapsus, y con cara llena de incomodidad ante la cámara del programa, a Carla no le quedó otra que reconocer el romance, que en sus palabras se habría dado cuando Orsini trabajaba en el programa “Calle 7″ y su hermano ya venía bajando en popularidad tras ganar el reality “Protagonistas de la fama”.

“Put*** madre. Mi hermano está casado mucho tiempo y todo, ustedes saben, y aparte que son tonteras. Si uno hablara de su historial, imagínate”, señaló Ballero, quien luego de la insistencia de Adriana y Hugo no le quedó más que aclarar que la pareja “sí, pololearon”.

“Cuando Álvaro salió del reality. Al tiempo después. Si poh (hace como 20 años). A la Maite, yo ni siquiera sabía que era conocida, todavía. Porque yo la conocía como una niña, yo me acuerdo ‘qué linda’, me acuerdo en la casa de mi hermano. ¿Cachai (sic)? Ah, pero ya había pasado harto tiempo de que mi hermano había salido del reality (...) cuando la cosa empezó a bajar. Ahí la conoció”, recordó Carla, quien sobre el final entregó un lapidario comentario respecto de la actual diputada.

“Y a mí no me caía nada de bien la cabrita, te digo. No hue***, me cae como el ho***. ¡Cabra de miércale! Porque además me quería quitar a mi pololo, y logró, porque me quitó a mi pololo. Pero no era tan difícil, porque en esa época yo tenía a un pololo muy quitable (sic)”, ironizó Ballero.

Ante tamaña revelación, a Mario Velasco no le quedó otra que cambiar de tema, aunque dejando un sugerente aviso sobre el final. “Ahora si yo contara cosas, mejor no”.