¿Daniela Aránguiz y Chama hacen las paces en Tierra Brava?: “El que la cag... es Luis”

Un particular momento se dio en el capítulo estreno de “Tierra Brava”, y es que Daniela Aránguiz y la Chama tuvieron una pacífica y tranquila conversación.

Todo comenzó cuando ambas coincidieron mirándose frente al espejo, en donde la expanelista de Zona Latino aprovechó de conversar con la venezolana, contándole que su abuela era venezolana y que su ex, Jorge Valdivia, nació en Venezuela también.

Acto seguido, le reveló: “No te encuentro una mala persona, pero sí con un carácter de m.....”, le dijo al terminar la conversación. A lo que la Chama respondió: “Depende con quién”.

Por su parte, Luis Mateucci vio toda la conversación a distancia y solamente atinó a decir: “Se me juntó el ganado”, expresó.

Finalmente, Daniela se fue a conversar con Fran Undurraga y le confesó que siente pena por Chama. “¿Qué me hizo ella a mí? El que la cag... es Luis, y de repente la veo tan sola, y me da pena. Yo siempre me he hecho amiga de la que dejan sola”, aseguró Aránguiz.