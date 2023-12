¡Daniel Fuenzalida regresa a las pantallas el 2024!: El animador será parte de programa en TVN

Durante la última semana de este 2023, TVN confirmó el arribo de Daniel Fuenzalida a su casa televisiva para el próximo año.

El animador conducirá el programa de concursos “¡AHORA CAIGO¡” que une trivia, agilidad mental, conocimientos de cultura general y rapidez para conseguir un gran premio millonario, también participará en otros programas del canal.

En este contexto, es donde el comunicador señaló: “Llegar a TVN con toda la programación que habrá el 2024 me llena de satisfacción y orgullo, así como de mucha responsabilidad y trabajo, es un formato que me acomoda mucho, de concursos, parecido a lo que hago en la radio, además está en muchos países y le ha ido muy bien. Tiene que ver con la sorpresa y los juegos y con el contacto personal de cada uno de los concursantes, con el líder y los rivales. Desde ese punto de vista me gustó mucho el programa y siempre es lindo premiar, regalar, concursar, y tener en un estudio de TV el contacto con el público y los participantes. Las pantallas de TVN serán protagonistas para que cada uno cuente sus historias y para qué necesitan el dinero. Vamos a concursar, pasarlo bien y reforzar el entretenimiento con el ¡Ahora caigo!”.

Según la información entregada por la señal, el espacio irá en horario previo a “24 horas Central”, esto con la idea de convocar a la familia chilena a uno de los programas de concursos más exitoso del mundo.

Daniel aseguró que este es un desafío en su carrera, puesto que “yo nunca he tenido la posibilidad de estar en TVN y estoy muy contento, feliz y agradecido de que hayan escogido a mí, me gusta involucrarme en los proyectos y programas, por eso esperamos que les guste el formato y se sientan identificados con cada uno de los participantes”.

Cabe recalcar que esta nueva apuesta es una adaptación del formato israelí “Vuela por el millón”, cuenta con célebres versiones en España, Italia y Argentina y para este 2024 lo acaba de adquirir Brasil y Televisa Univisión.