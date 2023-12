A grito pelado discutieron Moria Casán y Pampita: “Respetá a la gente mayor, ridícula”

Luego de una presentación en el programa “Bailando 2023” de Argentina, las jurados Pampita y Moria Casán, se agarraron casi de las mechas, tras la evaluación a la pareja de talentos.

Moria no dejó pasar el comentario de Pampita respecto al show recién visto. “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Pampita Ardohain. Ella dice: ‘Lo que a mí me gusta, le pongo puntaje bueno’. ¿Por qué dice entonces que nosotros regalamos puntajes 10? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira Nara”, dijo.

En ese momento la ex de Benjamín Vicuña tomó el micrófono para defenderse de tan gratuito ataque. “A veces se caen en la pista y ustedes les ponen 10 igual. Yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje”.

Y empezaron los gritos

“No seas jurado de los jurados. No seas buchona. Y no digas regalar, porque yo no regalo nada. Tengo muchos años de oficio y sé lo que hago. Soy una señora que nunca faltó en años, llevo 33 años en esto”, dijo ya subiendo la voz Casán.

“Uyyy, que sensible que está Moria hoy. Yo me banco todos los 10 que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo. Nunca digo nada y vos te la pasas regalando puntajes. Y soy una señora de 45 años, no sólo vos sos una señora. Soy mucho más señora que vos quizás”, decía Pampita, en lo que ya era una guerra de palabras y donde ya no se entendía nada de nada.

“Conmigo no te metás” y ahí Marcelo Tinelli debió intervenir, aunque sirvió de muy poco: “¿Qué? Conmigo tampoco te metás. ¿Quién sos para que yo no me meta con vos? ¿Qué tenés, sangre azul? Yo te estoy diciendo que dejes de ser buchona y dejá de rebajar al jurado. Callate la boca. Pensar que el otro día dije que te admiraba. Respetá a la gente mayor, ridícula”, siguió Moria Casán.

Finalmente ambas bajaron la bandera y siguieron con las evaluaciones.