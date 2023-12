“Sigo pesando lo mismo, pero...”: Rebeca Naranjo mostró a seguidoras resultado de lipoescultura

La influencer Rebeca Naranjo mostró a seguidoras los resultados de la lipoescultura que se realizó tiempo atrás, con el fin de marcar cintura y caderas, quitándose grasa de todas las partes de su cuerpo.

Fue a través de las historias de Instagram donde respondió las distintas consultas del procedimiento estético, el cual la dejó con un abdomen totalmente marcado.

Según contó, fue un cirujano colombiano quien la dejó tal como ella quería, para verse estilizada, pero de manera natural.

Además, reveló qué tan dolorosa fue la intervención y explicó el uso de la faja.

“¿Es muy doloroso el post lipo?”, le preguntó una seguidora, a lo que ella respondió que no.

Rebeca Naranjo mostró resultados de lipoescultura

“Yo creo que depende mucho del umbral de dolor de cada persona. Yo personalmente no sufrí, pero si he tenido seguidoras que me dicen que es doloroso”.

Respecto a la faja, indicó que “hay que usarla tres meses, pero los dos primeros meses casi que de día y noche. Luego el tercer mes, solo 12 horas al día. La prefiero usar de día”.

Además, explicó que no se operó para bajar de peso, sino que, porque “quería cintura, caderas” y verse natural, señaló.

Tras ello, compartió con las seguidoras una foto con el antes y después, revelando que pesa lo mismo que antes, incluso un kilo más, pero con la diferencia que ahora tiene cintura y un abdomen marcado.

“Esta foto es de hoy en la mañana y sigo pesando lo mismo, con la diferencia que tengo cintura, cadera, glúteos y marcación”, celebró.