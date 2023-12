“Que no sea hueo...”: Claudio Reyes repasó a Luis Slimming y le recordó la plata que le pagó

“Que no sea hueón. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”. Con esas palabras, el comediante y opinólogo político, Claudio Reyes, repasó a su colega de humor Luis Slimming, recordándole cuando le escribió una rutina de chistes.

El descargo del interprete de Charly Badulaque fue reclamo de los dichos que realizó el próximo humorista del Festival de Viña del Mar 2024, quien dijo estar arrepentido de haber trabajado para Reyes, debido a sus comentarios en favor de Augusto Pinochet y la Derecha.

“Luis Slimming tiene un programa donde dice: ‘Yo en algún momento le escribí hueás al Charly Badulaque y no estoy orgulloso de eso’. Y yo digo... ¿Por qué tanto resentimiento, Luis Slimming? Que seamos adversarios políticos no quiere decir que somos enemigos”, señaló en el programa de Youtube “El Ricky Opina”.

Claudio Reyes en picada contra Luis Slimming

Además, agregó que “yo no hablo mal de ti, por muy comunista que seas. Al contrario, y lo digo nuevamente: eres un gran libretista, un tipo muy creativo, y cuando te contraté estábamos cesantes del Mentiras Verdaderas y yo creo que te sirvió harto la platita que te pagué”.

Finalmente, destacó el trabajo realizado por el comediante de El Purgatorio y le pidió no mezclar el trabajo profesional con los intereses políticos.

“Una de las mejores cosas que tengo en mi rutina es la que tú me escribiste, y yo me siento orgulloso de eso, porque eres un gran libretista y yo no ando resentido ni hablando hueás por la vida, como voh, hueón”, continuó.

“Que no sea hueón. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, consignó La Cuarta.