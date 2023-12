“¿Por qué lo aman tanto?”: Joven uruguayo se mostró asombrado por fanatismo de los chilenos por Chayanne

Un tiktoker uruguayo, conocido como El Chicho, se mostró sosprendido ante el fervor de los chilenos por Chayanne, el reconocido cantante puertorriqueño. Con más de 64 mil seguidores en su cuenta de TikTok, El Chicho compartió su desconcierto en un video viral donde expresó: “No entiendo sinceramente por qué aman a Chayanne”.

En la grabación titulada “Cosas que no entiendo de Chile”, el influencer relató sus experiencias al encontrarse con la imagen del intérprete de “Un siglo sin ti” en diversos lugares de Chile, desde centros comerciales hasta paradas de micro. Con una mezcla de asombro y desconcierto, instó a sus seguidores chilenos a explicarle el motivo detrás de este desbordante amor por Chayanne.

“Vas a un mall, una tienda, caminan por la calle, una parada de la micro, y está Chayanne. ¿Por qué lo aman tanto? Que algún chileno me lo explique”, señaló el tiktoker.

[ LEE TAMBIÉN: “Es mi razón de vivir”: Chilena es furor en redes sociales con decoración navideña inspirada en Chayanne ]

Pero no solo fue el fanatismo por el cantante lo que captó la atención del tiktoker uruguayo. En su peculiar recorrido por las calles de Viña del Mar, expresó su confusión ante las direcciones como “1/4 nororiente” y “cuarto norponiente”, manifestando humorísticamente su dificultad para orientarse y preguntando: “¿Cuál es el oriente, si con suerte camino hacia adelante, me tropiezo y me caigo?”.

La respuesta de sus seguidores chilenos no se hizo esperar, pero algunos desviaron la pregunta sobre el amor por Chayanne, sugiriendo que la interrogante debería ser inversa: “¿Por qué tú no lo amas?”.