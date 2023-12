“Está loca, vive su propio reality”: La Chama lanza fuerte acusación en contra de Angélica Sepúlveda

En el capítulo estreno de “Tierra Brava”, La Chama se mostró bajoneada producto de la mala onda que recibe de algunos compañeros de encierro y a la soledad que se enfrenta tras la llegada de Daniela Aránguiz al reality de Canal 13.

Según sus palabras, los principales personajes que le lanzan malos comentarios son Pamela Díaz y Miguelito, quienes le han hecho la vida a cuadritos en lo que va de encierro.

En este contexto, es donde en una conversación con Uriel se sinceró sobre esta situación y le aconsejó que debía tomarse las cosas con más humor, pero ella no estuvo de acuerdo.

“¿Cómo me lo voy a tomar con humor si son cosas feas que me dice? Yo no tengo una amistad con ella”, partió señalando.

“Ayer le di la oportunidad de conversar, le brindé la confianza, y hoy desde la mañana está jodiéndome. No me parece que sea buena persona. Yo tengo un límite, tanto ella como Miguelito sacan lo peor de mí, en cualquier momento exploto”, continuó.

Se va contra Angélica

Posteriormente, la venezolana siguió con sus desahogos pero esta vez con Junior Playboy, a quien le reveló una fuerte conversación con la Angélica Sepúlveda, la cual la había dejado sorprendida puesto que su relación en un comienzo empezó de la mejor manera.

“No la entiendo, le dijo a Pamela que me golpeara. Después dice que quiere venir a hablar. No la voy ni a mirar, no la entiendo”, acotó la venezolana.

“Está loca, vive su propio reality”, le respondió Junior.