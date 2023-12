El secreto de José Antonio Neme para pasar la “caña”: “Como que revivo”

En estas fechas de celebración es muy común despertar al otro día con la llamada “caña”. Mareos, asco, sueño, etc...pero el conductor de ‘Mucho Gusto’, José Antonio Neme, entregó su secreto para superarla.

“Agua con un poco de bicarbonato y se soluciona la caña”, dijo y sus compañeros le volvieron a preguntar.

“Yo tomo agua con bicarbonato, unas gotitas de limón y como que revivo”, precisó el periodista, quien conversaba de este tema con un especialista que le hizo ver que “ahí tenemos que tener cuidado con los riñones”.

Los televidentes y seguidores del programa también dieron sus datos para pasar la resaca. “Uso lo mismo o como un puñado de maní, te absorbe el alcohol jjajajajjaja Eres Máximo Neme”; “Una sopita y adiós caña jajaja”; “Yo me tomo una michelada Para la caña nose me pasa pero con sed no me quedo”, fueron algunos de los mensajes.