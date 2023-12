“Se me juntó todo”: Helhue Sukni habla sin tapujos de la depresión que sufre

La famosa abogada Helhue Sukni será una de las figuras invitadas al capítulo de Podemos Hablar que se emitirá esta noche, por Chilevisión, donde además aparecerán Daniel Alcaíno, Nicolás Larraín, Antonella Ríos.

Sukni hablará sin censura de cómo esta su vida por estos días, incluso, tocará el tema de la depresión que padece y la cual ella misma comentó en sus redes sociales hace algunos días, cuando sus seguidores se mostraron bien preocupados por los tristes videos que ella estaba subiendo.

“Estoy súper estresada, porque de verdad que estoy muy cansada, este último tiempo no me han salido las cosas. La neuróloga me dice que es el estrés”, partió diciendo, según un adelanto al cual tuvo acceso Publimetro.

“La gente dice ‘pero usted que viaja tanto’, ‘pero usted que tiene una casa con piscina’. Fíjate que cuando viajo me llevo el celular, me llevo el computador, no he parado de trabajar. Se me juntó todo y son cosas de carácter doméstico, si en mi pega ya estoy acostumbrada”, explicó.

Además, recordó las dos oportunidades que estuvo internada, en 2013 y 2016. “Me subió la presión. Como atiendo a gente que está privada de libertad, toda la gente quiere salir para Navidad”, comentó.

“Esa presión que tengo es súper fuerte, porque es una presión adentro en el cuerpo de la persona. Empatizo mucho, trato de hacer lo más que puedo”, finalizó.