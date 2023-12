Faloon Larraguibel actualizó su estado de salud tras accidente automovilístico: “Gracias a Dios no tengo nada grave”

La animadora de Zona Latina, Faloon Larraguibel, protagonizó un accidente de tránsito en el Barrio Bellavista durante esta semana, tras chocar contra una ambulancia mientras se dirigía a cumplir con sus labores de animación en el matinal “Sabores”.

Larraguibel actualizó sobre su estado de salud a través de sus historias de Instagram, y partió agradeciendo las muestras de cariño que recibió. “No había publicado nada, porque no estaba tranquila. Ya estoy mucho más calmada”, partió.

“Uno queda con susto, pero no tengo nada grave. Solo tuve algunas raspaduras, moretones, me dejaron con cuello blando, pero no es necesario que lo siga utilizando, porque Gracias a Dios no tengo nada grave”, añadió, reiterando sus agradecimientos.

Faloon comunicó su gratitud a los trabajadores del canal, a los funcionarios de la ambulancia hasta la mujer que vendía sopaipillas que se preocupó por ella.

“Gracias a Dios no pasó a mayores y no fue tan fuerte. Lo material se recupera, la vida no, y estoy viva, con mis hijos y eso es lo que importa”, cerró y señaló que cree que volverá a “Sabores” el martes 26 de diciembre.