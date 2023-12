“Ya no peleo por hombres”: Daniela Aránguiz se confiesa en su ingreso a Tierra Brava y asegura que “Luis se va a morir cuando me vea”

Daniela Aránguiz le puso un broche de oro al final del episodio de este lunes del reality “Tierra Brava”, donde dejó de una pieza a varios de sus compañeros de encierro al abrir el portón de la hacienda peruana donde se graba el programa de telerrealidad de Canal 13.

Una imagen sorpresiva, pero esperada tanto por los seguidores del estelar de la señal privada como por los televidentes, y que la propia Aránguiz resume en una palabra: “Adrenalina”, principalmente por el triángulo amoroso que se avecina entre ella, su ex, Luis Mateucci; y el actual interés sentimental del argentino, la venezolana Alexandra “Chama” Méndez.

Lo que hará Daniela en Tierra Brava

“Lo que más quiero es verle la cara cuando yo entre. A mí me gusta la adrenalina”, sentencia de entrada la expanelista de “Zona de estrellas”, quien en conversación con hoyxhoy.cl asegura que lo suyo en Tierra Brava será “vivir el momento” y disfrutar de las complicaciones que su presencia le provocará a Mateucci.

“Prefiero vivir el momento y que sea lo que tenga que ser. Yo no obligo a nadie a estar conmigo y ya no peleo por hombres. Peleé 20 años por un hombre (su exesposo, Jorge Valdivia) y nunca más lo volveré a hacer”, anticipa Daniela, quien reconoce a su ex muy “apagado” tras enterarse hace algunas semanas de su potencial ingreso al reality. Algo que se concretará en los próximos episodios de Tierra Brava.

“Lo he visto apagado y de seguro me ha echado de menos. Nosotros no tenemos nada, no puedo pedirle fidelidad a alguien con quien no hay nada. Ahora bien, yo, insisto, no peleo por hombres y no me interesa desarmar nada, pero adentro veremos todo”, aclara Aránguiz, quien da pistas de lo que sucederá con Chama en los próximos episodios del programa.

“Yo creo que Luis se va a morir cuando me vea. Y creo que va a aislarse de ella, si es verdad lo que me dijo. Él me tendría que reconquistar. Si él entró a jugar un juego, yo también me merezco probar un poquito de esa sopa. Necesito un poquito de colágeno”, sinceró.

“Yo soy muy de química y personalidad. Por ejemplo, el Luis de la pantalla me gusta cero, no se ve su parte amorosa, no se ve lo simpático que es y lo encuentro muy aislado y es muy mal capitán, no se da el tiempo de conocer a todo ese equipo y ver cuáles son las potenciales características de cada persona para ponerlos en su mejor lugar”, puntualizó.