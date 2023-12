Queda poco: revelan momento del ingreso “triunfal” de Daniela Aránguiz a Tierra Brava

Cada vez queda menos para poder ver el ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava, donde claramente le moverá el piso a Luis Mateucci, quien dentro se encuentra en una relación, informal, pero relación, con Chama.

Y justamente el posible ingreso de la expanelista de Zona de Estrellas ha sido tema recurrente en las últimas semanas para el argentino. Muchos le preguntan qué pasará con él si entra su expareja, de hecho Chama se lo cuestionó.

“Si entra tu ex, ¿qué harías? Quiero saber, no voy a ser una estúpida, son cosas que tengo que saber”, le preguntó ella. “No sé. No quiero que entre. Mi forma hacia vos no va a cambiar, fuiste mi pilar fundamental acá, eso no va a cambiar. No quiero pensar, no tengo ganas, me estresa”, respondió él.

“Lo tienes que pensar. Necesito saber cómo vas a actuar para ir también poniendo mis límites y mi manera de ser”, le insistió ella, pero él la evadió diciéndole que vayan a competir.

El momento del ingreso

Canal 13 a través del Instagram de Tierra Brava, mostró que pronto se verá el ingreso de Aránguiz a la casa hacienda y dio un adelanto.

Se puede ver en el registro cómo Aránguiz abre la puerta y entra muy altiva, con mini falda y botas altas, caminando con seguridad, donde la primera que la ve es Daniela Castro, quien impactada corre a dar aviso a sus compañeros.