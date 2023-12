Nueva eliminada soluciona triángulo amoroso en Tierra Brava y evidencia “engaño” a Pamela Díaz

Este lunes se vivió un nuevo duelo de eliminación en Tierra Brava, que puso frente a frente a Guarén con Nicole Block. “Llego al 200%. Tengo una muy buena coach, Angélica”, sostuvo la actriz.

Entre los demás participantes, Pamela dijo que apuesta por Guarén. “Es como la Trini. No porque la quiera, es por el trato, es media bruta, es volada”, expresó, comparándola con su hija.

El electrizante duelo tuvo a ambas participantes teniendo que realizar un circuito donde debían colocar travesaños y trepar por una jaula de cuerdas. Ambas tuvieron dificultades, primero Nicole cuando se le cayó una bandera y puso mal un travesaño, luego Guarén cuando se olvidó de arrojar la bandera. Sin embargo, haciendo gala de una mayor velocidad, finalmente fue Guarén quien se quedó con el triunfo, y Nicole no terminó la prueba.

Nicole Block fuera

“Me siento más fuerte que nunca. No me tenía que ir, si la Angélica es la que me tiene que eliminar, como dijo antes”, dijo Guarén al terminar el circuito. Angélica, molesta con el comentario, le contestó amenazándola con un duelo. “No se atrevieron a nominarme, son unos cobardes. Así se les hace ir conmigo”, dijo la “Fierecilla”.

Por su parte, Nicole, tras ser eliminada, confesó estar agradecida. “Ha sido un desafío para mí misma. Estoy orgullosa, me sorprendió todo, fue una experiencia maravillosa. Me pude dar el tiempo de conocer a cada uno”, sostuvo la ex figura de teleseries como “El camionero” y “Tranquilo papá”. “Quiérete tú, no te quiero ver nunca sufriendo por un hombre”, le aconsejó Angélica al despedirse de ella.

Una despedida agridulce

Para cerrar su despedida frente a todos, Nicole le dio un enigmático mensaje a Pamela. “Ojo allá, nada de lo que te dicen es cierto. Que Fabio le dé las explicaciones correspondientes cuando sea el momento”, dijo. Mientras Pamela sólo reía, el español intervino para defenderse. “No he hecho nada malo, al contrario, la he apoyado siempre”, afirmó, y la invitó a contar lo que tiene que decir.

“Cuando te tengas que ir a duelo, será tu momento”, le manifestó la actriz. “Nada más para decir. Es que no hay argumento”, se quejó Fabio. En tanto, consultada al respecto, Pamela declaró entender las palabras de Nicole. “Sí, entiendo, la Nicole ya me contó”, indicó, sin dar detalles.

Finalmente, Fabio se acercó a Nicole y le pidió que le explicara lo que dijo. “La Pame habló conmigo, me dijo que tenía un acuerdo contigo de estar juntos. Yo pensé que todos estábamos solteros y hacíamos lo que queríamos, pero ella me dio a entender que te había puesto los puntos sobre las íes, que no me puedes dar besos ni abrazos y tú le habías dicho que OK. ¿Es cierto?”, le preguntó la actriz. Alterado, el español confirmó la existencia de un trato, pero dijo que al haber besado a Nicole en la cocina lo rompió.

Pese a la discusión, cerraron en una nota emotiva. “Lo que has expresado hacia mí y lo que yo he expresado hacia ti ha sido súper genuino, y te lo agradezco. Siendo genuino vas a llegar muy lejos, no todos te conocen como yo te conozco, y eres una persona increíble”, le confidenció la actriz, y Fabio, emocionado, la abrazó y besó, asegurando que la quiere mucho.

“Desde el momento en que lo conocí sentimos una atracción. La Pamela también me cae bien, lamentablemente nos encontramos en este triángulo amoroso. Queda algo pendiendo con él, quedamos de vernos afuera”, sostuvo Nicole sobre el español.

Llorando por la partida de Nicole, Fabio le contó a Junior lo ocurrido. “Ella no tiene malicia, es una buena niña. Encima se puso a llorar ahí y me mató”, se lamentó Agostini, y le dijo a Playboy que es el único en la casa en quien confía. “Llora, llora, que hace bien, limpia el alma”, le señaló Junior.

Esa noche, sentido con Pamela, Fabio durmió en el patio. Al enterarse de eso, “La Fiera” dijo: “Está bien, que le toque. A un metro lo quiero. Aparte que fue mi mejor jugada para saber que era asopado”.