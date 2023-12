“Se va a arruinar nuestra relación”: Mateucci insiste en revelar sus temores por el ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava

Luis Mateucci nuevamente evidenció sus temores ante la inminente llegada de Daniela Aránguiz al reality “Tierra Brava”, y en una íntima conversación con Valentina “Guarén” Torres aseguró que “obvio que me da susto” si la relación entre ambos se quiebra por culpa de su relación en el encierro con Chama.

En el adelanto del próximo episodio del reality se pudo apreciar la extensa conversación que mantuvo el argentino con la influencer chilena, a quien si bien le aclaró que no tenía nada que perdonarle por molestarlo constantemente con su relación con la venezolana y los problemas que le traería al ingresar Aránguiz, le aclaró que muchas de las mujeres del encierro lo han atacado ventilando su vida personal.

La confesión de Mateucci en “Tierra Brava”

“Yo no sé si estaría con la Chama afuera, pero sí me tengo que replantear un montón de cosas”, reconoció Luis en el inicio del diálogo con Guarén, quien especuló que declaración del argentino se da ya que “igual puede llegar otra persona como a moverte el piso. Eso es, finalmente”.

“Bueno, yo si alguna vez te molesté con la Dani (Aránguiz), te pido perdón, directamente, porque no es algo que me incumbe , y tampoco que sabía. Ni siquiera sé quién era ella”, le señaló.

Tras ello, vino un diálogo revelador, donde el argentino explicó que más allá del potencial conflicto que podría llegar con la expanelista de “Zona de estrellas”, a él le complica acabar en malos términos “porque tiene hijos, tiene una familia. Yo creo que este no es el momento para que ella entre, se va a arruinar”.

Mateucci: “¿Yo alguna vez me enojé con vos? ¿Vos sentiste que yo alguna vez me enojé serio? ¡No! Son todos expertos hablando de mis relaciones, pero porqué no se miran un poquito ustedes”.

Guarén: “¿Qué pasaría? ¿Que creís (sic) que pasaría?”.

Mateucci: “No sé, que sé yo. Yo no estoy...”.

Guarén: “No estás en la posición ahora, no lo estai (sic) pensando ni siquiera”.

Mateucci: “No, no estoy en la posición de ella. Ella sabe cómo va a reaccionar, qué querés que te diga”.

Guarén: “¿No te da susto?”.

Mateucci: “Obvio que me da susto, pero porque tiene hijos, tiene una familia. Yo creo que este no es el momento para que ella entre, se va a arruinar nuestra relación. Pero nuestra relación de amigos. Me dolería terminar mal”.

Guarén: “¿Pero qué es lo que a ella le molestaría tanto? ¿La Chama?”.

Mateucci: “Sí, claramente. Porque fue la joda. Nosotros quedamos bien, y terminamos, y me metí (al reality). Porque fuera de joda, la Chama me confundió, las cosas como son”.