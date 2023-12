Azzartt Maveth hizo fuerte descargo por críticas a video en el que aparece ebria: “La gente grave oyeee!”

La “Tía de la micro”, Azzart Maveth, exparticipante de Tierra Brava, publicó un video donde pareciera que viene saliendo de una fiesta, mientras es grabada con un celular ella intenta sacarse uno de sus tacos, pero todo termina mal y cae al suelo protagonizando una chistosa caída que en TikTok ya tiene más de 145 mil reproducciones.

Ella misma quiso auto molestarse y añadió un audio con acento argentino que dice “lo pasé rebien este fin de semana, ahora solo queda recuperar mi dignidad, cambiarme el nombre, e irme del país”.

En el video muchos seguidores la criticaron, por subir el registro en donde se ve en estado de ebriedad. Por este motivo, ocupó su cuenta de Instagram, en donde respondió a quienes la criticaron.

Azzartt se defiende

“La gente grave oyeee! No le veo lo grave a tomar y curarse, mis cercanos saben que si salgo en auto me cuido, no tomo y más si con mis amigas”, partió Azzartt.

“Estoy soltera y por primera vez a mis 28 años la estoy disfrutando a morir! Minas cartuchas que dicen ‘que vergüenza, el hijo’, y otras estupideces! Amiga, soy una mujer grande, resuelta, con mis cosas, nadie me mantiene, mi hijo se va los fines con su familia a disfrutar y listo!”, indicó.

“Seguro ustedes nunca han terminado así po xd y si no que pena por ustedes jajaja o mejor aún, nunca es tarde para hacerlo”, terminó.