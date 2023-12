“Vas a salir como Cathy Barriga”: Angélica Sepúlveda protagoniza nuevo y tenso encontrón con Pamela Díaz en Tierra Brava

Las irreconciliables diferencias entre Pamela Díaz y Angélica Sepúlveda tendrán un nuevo capítulo en el próximo episodio de “Tierra Brava”, cuando la Fiera aproveche un problema de salud de la oriunda de Yungay para avisarle que su tiempo en el reality de Canal 13 ya está terminado.

Fue en el avance del programa donde se vio el tenso diálogo entre ambas, quienes en presencia de Daniela Castro no dudaron en lanzarse una serie de irónicos comentarios por las complicaciones estomacales de Angélica.

La única forma que (Pamela Díaz) me puede echar. Me está matando día a día — Angélica Sepúlveda

La nueva pugna en Tierra Brava

“¿Te dio la cuestión de la guata? Tienes que irte entonces, Angélica. ¡Ya! Es suficiente este reality para ti. Si se siente mal, igual que tú (Castro), se va a tener que ir”, fue el lapidario mensaje de Pamela, quien ni siquiera se inmutó cuando Sepúlveda aseguró que estaba así por culpa de la mediática.

“No, lo que pasa es que Pamela me echó algo a la comida y algo me hizo mal. Yo sé”, se justificó Angélica, quien luego del comentario de Daniela Castro, que bromeó con el hecho que Pamela la había envenenado, ni dudó en señalar que esa era la única forma que tenían para eliminarla del reality.

“La única forma que sabe que me puede sacar del reality. Me está matando día a día. Me está envenenando”, aseguró.

Sus dichos no le movieron un pelo a Díaz, quien fiel a su estilo, no dudó en sacar al ruedo a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para ejemplificar el lapidario futuro de Angélica en el programa.

“Vas a salir como Cathy Barriga, con pastillas”, concluyó.

