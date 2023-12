Pincoya explicó sus motivos para rechazar premio de Constanza Capelli: “Para mí la amistad es una cosa y el dinero es otra”

El pasado lunes, durante la conferencia de prensa realizada por la ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, la bailarina aseguró que compartiría parte de su premio con Pincoya, afirmando que “no porque lo prometí, sino porque lo sigo sintiendo, parte del premio va a Jennifer”.

“Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality. Empezamos juntas y nos soltamos en algún momento… para mí ella es mi familia. No hubiese llegado acá sin ella, se lo mega merece. Éramos como madre e hija”, sostuvo la bailarina, y quien se adjudicó la sustanciosa suma de $35 millones.

Sin embargo, este martes, tras ser consultada en el matinal “Contigo en la mañana”, la oriunda de Chiloé, Jennifer Galvarini, manifestó que no aceptaría el ofrecimiento de Cony. “Yo te lo agradezco de todo corazón, pero este premio te lo dio la gente. Lo mereces tú, yo siempre te lo he dicho”, señaló.

“Yo estoy agradecida que siempre pensaste en mi, siempre. pero la gente sabe y me conoce, obviamente yo no lo voy a aceptar. Es tu premio y tienes que compartirlo con tu gente que te hizo ganar”, añadió. Finalmente se mostró decidida y le dijo a Capelli: “Yo no lo voy a aceptar, prefiero tu amistad”.

Inmediatamente después de su participación en el matinal de CHV, la chilota conversó con LUN, y ahondó en los motivos que tenía para rechazar el amable gesto de Constanza.

“Yo creo que ninguna de las tres esperaba llegar a esta instancia, pero desde el principio del programa con la Cony teníamos momentos donde decíamos que si una era líder salvaba a la otra, y entre la risa y ponernos a soñar cuando faltaba mucho por terminar, ella siempre me decía que iba a compartir el premio conmigo y yo también lo iba a hacer”, partió señalando Galvarini.

Al mismo tiempo, sostuvo que le “sorprende que ella haya mantenido eso porque sabe mil veces que prefiero que me invite a tomar un café cortado”.

“Le agradezco profundamente a la Conycita que haya pensado en mí y que lo haya dicho públicamente, y sé que realmente es así que quiera compartir un premio que le dio la gente, y en sus ojos yo veía a mi hijo, así que estoy muy alegre porque haya salido triundafora… pero no se lo voy a recibir”, reiteró.

“Que lo comparta con su gente, su familia. Su amistad es más importante que el que me diera dinero, Cony sabe que la adoro y ella a mí. Ya por estar acá soy ganadora, se me van a venir cosas muy bonitas. El cariño de la gente es el mejor regalo”, afirmó Jennifer, añadiendo que: “Para mí la amistad es una cosa y el dinero es otra. Hay gente que se aprovecha de estas situaciones, más cuando las personas son buenas. Prefiero la amistad, porque la plata viene y se va”.

Finalmente, Pincoya concluyó con una profunda y emotiva reflexión: “Yo estoy acá por mi hijo. Nunca pensé que iba a ganar ni sabía bien que había un premio, sino que me metí por la experiencia. Me regalaron cuatro millones de pesos (en el programa), con eso contaba para comprarle a mi hijo una cuatrimoto, porque allá en la isla hay playas muy grandes y un computador nuevo, y ya con eso estoy contenta. La plata no es todo en la vida”.