“Voy a contar los secretos...”: Eva Gómez promete revelar los pormenores de “Tierra Brava”

Este viernes por la noche, se emitirá otro capítulo del programa “El Purgatorio”, animado por Nacho Gutiérrez. El espacio tiene como premisa que los invitados están recién fallecidos y se encuentran en un lugar entre el Paraíso y el Infierno, y es el público quien decide dónde se irán. Esta vez el enfrentamiento será entre la comediante Belén Mora y la animadora Eva Gómez.

La sevillana Eva Gómez ha hecho noticia por haber ingresado al reality show de Canal 13, “Tierra Brava”, donde permaneció hasta su retiro voluntario debido a motivos personales. La periodista inició su carrera en Chile, en la década del 2000, conduciendo el programa de Chilevisión “El diario de Eva”.

Cabe destacar que entre los años 2011 y 2013, Eva fue la animadora oficial, junto a Rafael Araneda, del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y en el año 2020 fue jurado del programa de baile “Bailando por un sueño”, de Canal 13.

¿Al cielo o al infierno?

La animadora comentó que “decidí ir a ‘El purgatorio’ porque es un programa del canal donde me atreví a participar en un reality y porque es un programa de conversación y a mí me encanta conversar”. Además aclaró, “me siento segura en el 13″.

En relación a la dinámica del programa, Gómez enfatizó en que “siempre digo la verdad. Puedo omitir, pero no miento, nunca miento” y agregó que “espero irme al cielo, aunque en el infierno dicen que se pasa mejor, así es que no lo descarto. A esta altura de mi vida, no sé si es mejor irse al cielo o al infierno, tengo mis dudas”.

“Espero pasarlo muy bien, espero entretenerme y contarles un poco de mí y de mi experiencia en el reality. Voy a contar los secretos que pueda contar de ‘Tierra Brava’, por supuesto que sí. Hay otros que no puedo contar y esos morirán conmigo”, señaló.

En tanto, sobre su competidora, la ex animadora de Viña del Mar manifestó que “la veo como una mujer muy esforzada, porque el humor no es fácil, siento que es una de las áreas más difíciles de las comunicaciones, porque no todos tenemos el mismo concepto de lo que es gracioso (...) Se atrevió y estuvo en Viña y eso, para mí, la convierte en una mujer muy valiente”.